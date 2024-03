Ratificó que ningún candidato que esté inhabilitado podrá postularse ante el CNE:

«Del 21 de marzo al 25 de marzo, los candidatos se registran, se postulan vía electrónica. Se les entregará un certificado y con eso van a formalizar su elección ante el CNE. Quien por alguna circunstancia esté en condición de inhabilitado o inhabilitada, cuando intente meterse en el sistema, el sistema lo rechazará de manera automática».

«No vale brujería porque será rechazado por un sistema automatizado y allí están reflejadas todas las sentencias de la Contraloría, del TSJ. Eso no es nuevo, siempre ha sido así, el que no cumple con los requisitos no puede inscribirse. No hay forma ni manera, lo demás es seguir engañando a su gente, y cada quien que pueda tener esperanza ficticia, puede tenerla».