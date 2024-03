El presidente de Copei ODCA, Roberto Enríquez afirmó que ahora que tienen la fecha de las elecciones presidenciales, la oposición democrática actuará con responsabilidad para «meter cabras en el corral y votos por el pecho» al oficialismo.

En un mensaje en su cuenta X, antes Twitter, Enríquez, quien también forma parte de la delegación opositora para la Negociación, destacó que siguen exigiendo que María Corina Machado sea habilitada y que, están en permanente consulta con la Plataforma Unitaria.

«Actuaremos con responsabilidad, exigimos que quiten la inhabilitación a nuestra candidata María Corina Machado, con quien estaremos en permanente consulta junto a la

Unidad para meterle las cabras en el corral y los votos por el pecho, a los que pretenden burlarse del pueblo».

Oposición puede «apartar puesto» en CNE, luego inscribir candidato de consenso: Eugenio Martínez

El periodista experto en temas electorales, Eugenio Martínez explicó este miércoles que, debido a la inhabilitación que pesa sobre María Corina Machado, el código 7 no le permitirá llevar a cabo su inscripción ante el CNE para las presidenciales del 28 de julio, por tanto, la oposición debería inscribir un candidato que «guarde el puesto» entre el 21 y el 25 de marzo, y luego sustituirlo por el candidato de consenso.

En entrevista concedida a Unión Radio, Martínez conocido en redes sociales como Puzkas, aclaró que debido a la poca información que divulgó el CNE sobre las fechas cumbres del cronograma electoral, es imposible saber -por ahora- cuándo serán las auditorías y el lapso de sustitución de los precandidatos. Sin embargo, estimó que la oposición democrática puede apelar al candidato comodín, para ganar tiempo.

«Del 21 al 25 de marzo pudiesen incribir a una persona que guarde el puesto, y después que esa candidatura sea sustitutida por otro candidato, ya de consenso o que cumpla con todos los requisitos legales. Como no hay cronograma no podemos saber hasta cuándo es la sustitución, pero sabemos que el primer deadline es el 25 de marzo para definir una estrategia», declaró a Román Lozinski. «Obviando discusiones políticas, el hecho concreto es que María Corina Machadi tiene el código siete que está referido a la inhabilitación política. El sistema de postulación es automático y si ella coloca la cédula, el CNE no le permitirá presentar la postulación. MCM no va a poder presentar una postulación al CNE», reiteró.

A su juicio, lo que pudiera hacer la Plataforma Unitaria si no llega a un consenso es inscribir a otro candidato que guarde el puesto y luego ser sustituitdo por el verdadero candidato ya de consenso.