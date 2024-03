El periodista experto en temas electorales, Eugenio Martínez explicó este miércoles que, debido a la inhabilitación que pesa sobre María Corina Machado, el código 7 no le permitirá llevar a cabo su inscripción ante el CNE para las presidenciales del 28 de julio, por tanto, la oposición debería inscribir un candidato que «guarde el puesto» entre el 21 y el 25 de marzo, y luego sustituirlo por el candidato de consenso.

En entrevista concedida a Unión Radio, Martínez conocido en redes sociales como Puzkas, aclaró que debido a la poca información que divulgó el CNE sobre las fechas cumbres del cronograma electoral, es imposible saber -por ahora- cuándo serán las auditorías y el lapso de sustitución de los precandidatos. Sin embargo, estimó que la oposición democrática puede apelar al candidato comodín, para ganar tiempo.

«Del 21 al 25 de marzo pudiesen incribir a una persona que guarde el puesto, y después que esa candidatura sea sustitutida por otro candidato, ya de consenso o que cumpla con todos los requisitos legales. Como no hay cronograma no podemos saber hasta cuándo es la sustitución, pero sabemos que el primer deadline es el 25 de marzo para definir una estrategia», declaró a Román Lozinski. «Obviando discusiones políticas, el hecho concreto es que María Corina Machadi tiene el código siete que está referido a la inhabilitación política. El sistema de postulación es automático y si ella coloca la cédula, el CNE no le permitirá presentar la postulación. MCM no va a poder presentar una postulación al CNE», reiteró.

A su juicio, lo que pudiera hacer la Plataforma Unitaria si no llega a un consenso es inscribir a otro candidato que guarde el puesto y luego ser sustituitdo por el verdadero candidato ya de consenso.

¿Qué tipo de elección será la venidera presidencial?

Martínez describió la convocatoria como express y apresurada porque solo hay 147 días entre la fecha de la convocatoria y la elección, pese a que la legislación venezolana hasta 2009 pedía 6 meses de antelación, y este mismo lapso de tiempo es recomendada por organismos internacionales sobre garantías técnicas electorales.

Asimismo, advirtió que las fechas que ofreció Elvis Amoroso, presidente del CNE no sirven como cronograma porque no se conoce cuáles son las fechas atadas para la actualización del RE, los lapsos de sustitución y otros temás técnicos.

Para Martínez, el principal problema es la actualización del RE: «El tiempo es insuficiente para atender la demanda de actualización del RE porque se estima que son 4 millones de electores potenciales que están inscritos en Venezuela, pero viven fuera del país; y que además es un millón y medio que está afuera del país y ya debería ingresar al RE».

«Es inviable decir que un número significativo de venezolanos en el exterior va a poder votar, independientemente del esfuerzo que se haga».

Además, refirió al tema de la observación electoral, y sostuvo que es evidente que ni el Centro Carter ni la Unión Europea podrán observar todas las fases del proceso.

«En caso de que participen, será un número reducido de actividades».

Agregó que se estima que hay 2 millones de números de cédula que tienen entre 18 y 30 años, pero no están inscritos en el RE.