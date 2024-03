El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, Benigno Alarcón explicó que con base al cronograma que anunció el CNE para las presidenciales del 28 de julio, el proceso no tendrá integridad electoral debido al déficit de condiciones, tal como pasa en Rusia o Nicaragua, países donde no hay democracia.

Así lo expresó en entrevista concedida a VPI TV, este miércoles. Alarcón estimó que era predecible que las presidenciales de este tengan las características típicas de una autocracia electoral.

«Como pasa en Rusia o Nicaragua, en países que de alguna manera comparten la posición de no ser democráticos, pero necesitan la legitimación electoral. Pero debo decir que el juego no termina, hasta que termina y en un país en el que 85 % de su población reclama un cambio, son muchas las cosas que pueden pasar, antes, durante y después de la elección. Hay que verlo con mucho cuidado, pero lo que está claro es que estamos ante una elección en la que el Gobierno trata de controlar para que no haya sorpresas sobre su reelección», sentenció.

Asimismo, advirtió que el Gobierno aspira que la oposición democrática liderada por María Corina Machado se retire o termine desfragmentada en un debate interno sobre quién se inscribirá ante el CNE. «Si esto no sucede, tomará otras medidas como la persecución, la presión sobre los medios crecerá -y es comprensible que muchos se autocensuren para no perder sus licencias-. También tenemos una oposición que si no actúa de manera madura, puede terminar contribuyendo a la estrategia del gobierno». Para Alarcón, si el país aprecia que la oposición se resquebraja, se divide y empieza a mostrar las costuras, «tendremos un país que dirá que se vayan todos. Eso es lo que hay que evitar a toda costa, hay que actuar con mucha madurez y sentido estratégico y tratar de canalizar la voluntad mayoritaria del país, sea cual sea el escenario final de esta elección», remarcó.

En este escenario, destacó que el desafío para la oposición es inmenso porque la elección del próximo 28 de julio, está siendo diseñada por el Gobierno para garantizar su reelección. En este punto, apuntó que el cronograma que presentó el CNE no incluye la fase de auditorías ni de sustitución de candidatos.

«Sabemos que es una elección que tiene la mano del Gobierno porque el CNE no tiene autonomía para decidir fechas y procesos. La elección está diseñada para que nada cambie. Simplemente se está cumpliendo con la formalidad de ir a un proceso como toca cada 6 años, pero no quieren correr el riesgo de perder la elección porque todos los números están en su contra».

Sin embargo, Benigno Alarcón sugirió esperar «como en los deportes».

«Es muy difícil decir lo que va a pasar porque el juego no termina, hasta que termina. Estamos en una situación bastante distinta a la de 2018 cuando nos anunciaron la elección en mayo y la oposición no supo qué hacer y decidió no participar. Hoy tampoco hay condiciones, pero la oposición tiene la firme decisión, o es lo que hemos visto, de participar sí o sí. Por delante hay un desafío inmenso, pero también un país que ha cambiado de manera importante».

Respecto al lapso fijado para la actualización del RE, desde el 18 de marzo al 16 de abril, indicó que no es un problema menor ya que significa que buena parte de los venezolanos no podrá inscribirse o actualizar sus datos en menos de un mes.

Pero aún así, todo estará muy reñido porque Nicolás Maduro acumula un amplío margen de rechazo entre los electores, por eso, el oficialismo busca echar mano, nuevamente, de la figura de Hugo Chávez.

«Tenemos un mandatario que hoy tiene el 9 % del apoyo, que es la mitad de los que se autodefinen como chavismo, y hay otra mitad que no lo apoya, difícilmente el gobierno podría levantar para que lo apoyen. Por eso hoy se convoca la figura de Chávez, se hacen actos relacionados con el aniversario de la muerte de Chávez, la elección del día del aniversario de Chávez. Tratando de que el candidato sea Chávez porque obviamente Maduro no es un buen candidato, y se trata de que el candidato en esta contienda sea Chávez», declaró a VPI TV.

MCM sobre anuncio del CNE: «Serenidad y firmeza»

Durante un reciente encuentro en Pueblo Llano, en el estado Mérida, la líder opositora María Corina Machado se dirigió a la multitud con un discurso apasionado, enfatizando la importancia de unas elecciones presidenciales libres y transparentes en Venezuela. Machado criticó al actual gobierno por intentar, según sus palabras, “dar otra patada” a la democracia y desconocer la voluntad popular.

“El régimen hoy pretende dar otra patada. Pretende una vez más desconocer lo que tienen que hacer, lo que no les queda más remedio que aceptar, ya que aquí van a haber elecciones limpias y libres en Venezuela. Porque nosotros tenemos la fuerza y ellos lo saben,” declaró Machado ante los presentes.

Machado acusó al gobierno de intentar “borrar de un palazo” los eventos recientes y evitar el cumplimiento del deber constitucional de realizar elecciones presidenciales este año, algo que, según ella, es exigido por la comunidad internacional, incluyendo a los aliados del gobierno.

“Y son ellos en su cobardía y debilidad quienes pretenden borrar de un palazo lo que aquí pasó y sacar a Venezuela de lo que es el deber constitucional de elecciones presidenciales este año, que el mundo entero está exigiendo hasta sus aliados que le han dicho tienes que medirte y tienes que medirte en condiciones que garanticen que los venezolanos pueden elegir a quien le dé la gana, no a quien Maduro pretende poner con su dedo,” afirmó.