El presidete de Datanálisis, Luis Vicente León envió un mensaje a la gran mayoría del país que, quiere salir de Nicolás Maduro y le pidió salir a votar masivamente, sin caer nuevamente en un barranco.

En un mensaje en su cuenta X, antes Twitter, el analista destacó que cuando eres una clara mayoría, no hay absolutamente ninguna condición electoral, regla o institución más importante que votar masivamente, votar unificadamente, votar para mostrar de manera tangible.

Al contrario, cuando no votas, caes directo en el juego de tu adversario y le permites la magia que quiere: quedarse con una autopista libre donde no tiene que hacer nada que lo ponga en aprietos.

En este sentido, subrayó que el éxito depende de entender que se trata del cambio que quiere el país y «no solo una persona».

«Sólo puedes ser exitoso cuando entiendes que esto no se trata, para nada, de una persona sino del deseo de cambio mayoritario de un país. Claro que ganar contra corriente siempre es más difícil, pero si no votas no será difícil…será imposible. La estrategia nunca debió ser distinta a votar».

«No te dejes llevar otra vez al barranco que ya conoces, concéntrate en lo que tu si puedes hacer y controlar: únete y vota», remarcó.

Elecciones presidenciales serán el 28 de julio

Elvis Amoroso, presidente del CNE anuncia elecciones presidenciales para el 28 de julio del 2024.

«En ejercicio de sus competencias, la junta nacional electoral evaluó la distintas propuestas y recomendaciones presentando a la junta directiva del CNE en sesión permanente celebrada el día de hoy 5 de marzo un cronograma electoral (…) siendo aprobado eleccion presidencial del 2024 para el día 28 de julio del presente año”, declaró Amoroso en rueda de prensa.

Destacó que la jornada especial de RE nacional e internacional será desde el 18 de marzo al 16 de abril; el corte de RE preliminar cerrará el 16 de abril; la presentación de postulación del 21 al 25 de marzo; la selección de integrantes de organismos subalternos el 20 de marzo y la campaña queda establecida del 4 de julio al 25 de julio.

El pasado viernes 1 de marzo, el CNE recibió a la junta directiva de la AN con el Acuerdo Nacional sobre Principios Generales, Calendario y Garantías Electorales elección presidencial 2024, suscrito por diferentes sectores del país, así como por numerosas organizaciones, tales como; empresariales, culturales, educativas, entre otras.

La fecha coincide con lo establecido en el Acuerdo de Barbados que establece que las elecciones se llevarán a cabo en el segundo semestre.