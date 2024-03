Durante las últimas horas, un video se hizo viral en redes sociales ya que muestra la amenaza tajante de un presunto funcionario de la Policía Nacional Bolivariana a un ciudadano que estaba hablando por teléfono, cuando le pidieron que se retirará del lugar.

El hombre que transitaba por La Urbina, municipio Sucre, comenzó a grabar a una presunta funcionaria del cuerpo de seguridad porque esta le pidió que se retirara del lugar donde se estaba llevando a cabo un supuesto procedimiento. Cuando el hombre vestido de PNB que la acompañaba intervino:

«Te lo voy a decir, filma si quieres filmar, pero si aparezco en redes sociales aténgase a las consecuencias porque no le estoy llamando la atención a usted. No me puedes estar filmando porque no te dije nada a ti. Yo salgo en redes sociales y vas a amanecer en una bolsa».

Según información de Román Camacho, las autoridades estarían investigando al sujeto que propinó la amenaza y a la mujer.

«Se pudo confirmar que no son funcionarios activos y que están haciéndose pasar como oficiales para obtener algún beneficio», escribió Camacho en su cuenta X, antes Twitter.

Autoridades investigan a este sujeto y a la mujer que lo acompañaba por usurpación de funciones. Se pudo confirmar que no son funcionarios activos y que están haciéndose pasar como oficiales para obtener algún beneficio. Se espera que sean detenidos en los próximos días, una vez… https://t.co/pqANa9l6Ok — Roman Camacho (@RCamachoVzla) March 5, 2024