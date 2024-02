El ex vicepresidente del CNE, Leonardo Morales, criticó la falta de unidad y diálogo entre los sectores de la oposición venezolana de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2024. En una entrevista concedida al programa Primera Página de Globovisión, Morales afirmó que al país se le miente cuando se le dice que se va a hacer una búsqueda de un candidato unitario para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro.

“Al país se le miente cuando se le dice ‘vamos a hacer una búsqueda de un candidato unitario’. Bien difícil es que nosotros podamos conquistar o concurrir con un solo candidato presidencial contra el Gobierno, porque entre otras cosas no se reúnen o no se sientan para discutir”, expresó.

Morales, quien también es politólogo, consultor político-electoral y miembro de la dirección nacional del partido Avanzada Progresista, se refirió al proceso de negociación que se llevó a cabo en Barbados en octubre de 2023 entre el gobierno y una parte de la oposición, que culminó con un acuerdo para realizar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024. Sin embargo, otros sectores opositores no participaron en ese diálogo y rechazaron el pacto, alegando que no garantizaba condiciones electorales justas y transparentes.

“Cuando un grupo se va a Barbados porque no se quiere reunir en Caracas con el Gobierno y el resto de la oposición, habla de una ruptura importante entre sectores de la oposición. Que no se resuelve con unas primarias”, señaló Morales, quien agregó que se necesita un proceso de relaciones entre los distintos actores políticos para que se pueda concurrir con un solo candidato presidencial.

Asimismo, Morales manifestó que no le atormenta que no haya un solo candidato de la oposición, ya que en Venezuela no ha habido únicamente un solo candidato, y que hay gente que se alarma y no es verdad.