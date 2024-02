El secretario general del MAS, Felipe Mujica expresó este martes que no está de acuerdo con algunas declaraciones de Gerardo Blyde, Bernabé Gutiérrez y María Corina Machado, y estimó que las descalificaciones deben quedar en el pasado.

«Tenemos distintas visiones de la política, que como bien sabes pueden ser expresadas de manera apropiada o no. Yo no comparto lo que dijo Gerardo Blyde de que somos la verdadera oposición, ni lo que dijo Bernabe Gutiérrez en X sobre esas reuniones que ellos están haciendo en la AN. No comparto que porque alguien opine distinto a ti, sea acusado de traidor o de inconsecuente», declaró a Globovisión.

«Eso de que alguien diga, como ha dicho María Corina Machado de que es un traidor el que hable de un sustituto…Aquí todo el mundo sabe los tiempos de este berenjenal en el que estamos metidos. En el campo democrático el berenjenal es ese enredo donde las acusaciones y descalificaciones, que no son de este momento, porque tiempo atrás llamaron colaboracionistas y otras barbaridades a los de la mesita…Aquí ha habido de todo, lo que tenemos que tener por una parte es la confianza para entender que los procesos se van a ir dando».

Gerardo Blyde: Esperamos que se discuta cronograma electoral «con la oposición de verdad» El jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria Gerardo Blyde afirmó este lunes 19 de febrero que es necesario que el oficialismo discuta el cronograma electoral «con quienes se acordó discutir, con la oposición de verdad», además de implementar una serie de acciones para garantizar unas elecciones competitivas, como un operativo nacional de Registro Electoral y facilitar la observación técnica internacional de estos comicios. En una rueda de prensa, tras una reunión con la delegación negociadora del oficialismo y la representación de Noruega, encabezada por Dag Nylander, el abogado aseguró que «no se deberían estar abriendo consultas al mundo entero (…) sino certezas para unas elecciones». Reiteró que «la Plataforma, la delegación y la candidata» tienen como principal objetivo «la participación electoral este año», en base a lo acordado en Barbados en octubre pasado.