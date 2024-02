La familia de Carlos Salazar, de 60 años, denunció este martes 20 de febrero que fue detenido por supuestos agentes del Sebin hace 15 días y desde entonces no saben nada de su paradero. Salazar había filmado al presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva Alex Saab,entrando a una tienda en la isla de Margarita.

El caso de Carlos Salazar, un ingeniero jubilado de la petrolera estatal Pdvsa, ha generado indignación y preocupación entre los defensores de derechos humanos en Venezuela. Salazar fue visto por última vez el pasado 5 de febrero, cuando fue abordado por unos hombres que se identificaron como funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en un lugar de la isla de Margarita, donde reside.

Salazar había grabado un video de Alex Saab entrando a una tienda en un centro comercial de la isla junto a su hijo. El jubilado compartió el video en un grupo de whatsapp con el comentario: “Allí está el malandro Alex Saab (…) dándose vida aquí en Margarita”.

La familia de Salazar hizo un llamado desesperado a las autoridades para que les informen sobre el paradero y el estado de salud del ingeniero, que hoy es víctima de desaparición forzada y sin derecho a la defensa. Una sobrina de Salazar declaró a la periodista Carla Angola que han buscado en todas las instituciones sin obtener respuesta. “ «Hemos ido a todas las entidades y no nos dan respuesta de nada. No tenemos fe de vida de él, yo quisiera saber que él está vivo, está bien, no tengo certeza de donde puede estar, por eso le pido al fiscal general por favor nos den noticias de donde está».

El Foro Penal intentó rastrear el paradero de Salazar, pero hasta ahora todo ha sido opaco.