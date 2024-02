El presidente de Copei ODCA y miembro de la Plataforma Unitaria, Roberto Enríquez manifestó que el gobierno de Nicolás Maduro debería reunirse con María Corina Machado, y resaltó que trabajan en la unidad de la oposición para lograr el cambio que el país requiere. Señaló también que, de resultar ganadores, por decisión popular, el chavismo pasaría a ser oposición y que tendrían posibilidades de volver al poder si los electores así lo deciden. Es la alternancia que requiere la democracia.

Así lo expresó durante una entrevista en el programa “Diálogo Con…” del periodista Carlos Croes transmitido este domingo a las ocho de la mañana por la señal de Televen.

– ¿Cómo político que te ocupa y que te preocupa?

– “Hay quien dice que es mejor ocuparse que preocuparse, y no estamos ocupando de acatar el mandato que nos dio Venezuela el 22 de Octubre en las elecciones primarias, ese es un mandato que no solo se le dio a la ganadora, se nos dio a todos los que participados en ellas, yo fui candidato en ese proceso, y acatar ese mandatado que significa coronar la ruta lectoral con una victoria hermosa, que genera tranquilidad, cambio, paz y prosperidad para Venezuela… Ahorita ando, te confieso, muy emocionado juramentando una instancia que ha creado el comando que se llama comanditos, que son instancias muy familiares, sectoriales, equipos de 5 o 6 personas, una iniciativa que no obedece a lineamientos partidistas, es muy hermosa, yo de verdad estoy encantado, creo que es la vanguardia del comando de campaña, que implica que la gente se organice sin pedirle permiso a nadie, y a donde voy me piden juraméntenos aquí, juraméntenos allá”

– ¿Esa plataforma unitaria hace honor a su nombre? ¿Hay unidad?

– “Hay unidad pero hay pluralismo también, por supuesto que como toda instancia democracia la tiene que ver, yo creo que el que está pasándola muy difícil es el pueblo de Venezuela, y por supuesto nosotros no somos ajenos a lo que pasa en Venezuela… Yo creo que haber hecho unas primarias para que el país eligiera a la candidata o candidato fue un acierto de la plataforma unitaria… cuando hay división, cuando hay escándalo y cuando hay conflicto, por eso la plataforma unitaria tuvo el gran acierto de diseñar la ruta que hoy encabeza María Corina Machado, pero fue una ruta que hizo la plataforma unitaria, seria mezquino no reconocerlo.”

– ¿Qué pasó con la última reunión que tuvieron con Jorge Rodríguez?

– “Yo creo que más allá de lo que paso, creo que es lo que Venezuela aspira que pase, yo creo que Venezuela tiene la suficiente conciencia, el pueblo, a veces me preocupa que no la tenga la dirigencia, de que Venezuela necesita un gran acuerdo de convivencia, un gran acuerdo que rescate las garantías democráticas para todos. Si lo veo desde la perspectiva de la plataforma unitaria, te confieso que lo veo muy cerca…”

– ¿Ese acuerdo incluye pacto con el gobierno?

– “Por supuesto que tiene que incluir palabra de honor, la palabra pacto la han dejado mucho, yo soy un defensor y un causaviente del pacto de Punto Fijo…. Creo que estamos en un tiempo distinto pero sí creo que Venezuela necesita un gran acuerdo nacional que comienza por rescatar el respeto a la Constitución Nacional…”

– ¿Qué pasa si a María Corina no la deshabilitan?

– “Hoy en día, nosotros estamos luchando para que la habiliten… Yo creo que hay muchas posibilidades pero lo que tengo muy claro, es que si empiezo a abrirme a la discusión de deshojar la margarita, y debilitar a mi candidata, creo que no estaría siendo leal… Ahorita estoy en la etapa de bregar que la habiliten, cuando ocurran eventos, nos tocará sentarnos con la candidata y evaluar… El chavismo debe entender que la alternancia es clave, y si ellos salen porque los venezolanos lo deciden, no significa perder su proyecto político, ni significa que pierden su derecho a vivir en Venezuela… Saber que si ellos pierden el poder, si nosotros lo hacemos mal, ellos pueden regresar al poder…”

