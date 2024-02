El ministro de Cultura de Nicolás Maduro, Ernesto Villegas dijo este domingo que, el chavismo seguirá en el poder mientras la oposición sea opción consular de Estados Unidos.

«Cada vez está más claro que la opción de la revolución es la opción a vencer. Estos sectores no pueden hacerse sentir sin el padrinazgo de Estados Unidos. Esos factores lamentablemente no tienen autonomía, no son una opción nacional. Son una opción consular de Estados Unidos, y mientras sigan teniendo una etiqueta que diga Made in USA, el chavismo será gobierno», declaró a Margarita Oropeza.

También habló de las sanciones y comentó que lo mejor es levantarlas para superar la crisis: «Si las quitan, mejorará mucho los indicadores sociales que se han visto lacerados por estas represalías imperialistas».

Respecto a los Acuerdos de Barbados, afirmó que con ellos ha quedado demostrado que el sistema democrático «no está en peligro» porque todo el que quiera participar en elecciones, podrá hacerlo y tendrá la garantía de que los votos serán respetados.

Sobre María Corina Machado recordó que está inhabilitada y que no podrá inscribirse ante el CNE.