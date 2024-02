El presidente del movimiento Proyecto Guácharo y analista político, Johel Orta dijo que es absurdo que la oposición de la Plataforma Unitaria se considere la única oposición a Nicolás Maduro, y estimó que con los 2 millones 500 mil votos de la Primaria no son suficiente para ganar las presidenciales.

“La concertación política permitiría dirigirnos hacia la conformación de un gobierno de amplia base, ya que de ganar un candidato de la oposición venezolana, sea quien sea, tendrá que coexistir con una Asamblea Nacional y los demás poderes públicos electos previamente, hasta tanto se logre la reinstitucionalización de la República”, afirmó Orta.

Tal aseveración la hizo durante su participación en el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, quien agregó que en caso de ganar el candidato de la oposición el próximo proceso electoral, contará solamente con el poder ejecutivo a su favor.

Orta considera que las inhabilitaciones políticas son una atrocidad, pero los inhabilitados necesitan sentarse a conversar con los que si tengan la posibilidad de gobernar.

“Es absurdo que los opositores no se puedan sentar a dialogar entre ellos, con base en lo que requiere el país, como el cambio de Gobierno para así salir de las sanciones económicas, además de discutir los asuntos que le atañen a los venezolanos, quienes claman por más y mejor democracia, que todos los trabajadores tengan una atención digna y salarios dignos”, dijo.

Para Orta, es falso que la Plataforma Unitaria sea la verdadera oposición.

“Esa verdadera oposición que se adjudica para sí dicha condición, obtuvo de acuerdo al gobierno 600 mil votos en las primarias de octubre, y según las cifras de los promotores de dicho proceso, 2 millones 500 mil votos; sin embargo, con ninguno de los resultados que ambos sectores se adjudican se le gana al gobierno”.

El abogado manifestó que los dos polos, es decir gobierno y oposición, no se pueden imponer sobre el otro. “Esto no puede ser un juego de pataletas, de cómo quiero o cuándo me da la gana”.

Con información de nota de prensa.