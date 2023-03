El dirigente nacional de PJ Carlos Ocariz refirió a la privatización de Pdvsa, planteada por la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, y estimó que ese no debe ser el debate, sino la recuperación de la industria petrolera.

Según nota de prensa, explicó la importancia de contar con una empresa petrolera rehabilitada y robusta.

«El debate no debe ser si Pdvsa es privatizada o no, sino enfocar la discusión en cómo rescatar la compañía de la mano del sector privado y en cuánto tiempo podemos producir 6.0 millones de barriles diarios, que era la meta que Venezuela tenía a finales de los noventa. Hoy producimos un poco más de la décima parte de esa meta».

«Lo primero que debemos asumir es que tenemos que rescatar Pdvsa, una vez se produzca un cambio político en el país. Mientras más se deteriora el parque petrolero, las posibilidades de que sea privatizada son altas. En este sentido, quiero exaltar la importancia de contar con una industria nacional bien dimensionada y con pozos rentables para el país, sin embargo el punto no es privatizarla, ese no debe ser el debate, ahorita hay que hablar de la recuperación total de Pdvsa y de la industria petrolera, dándole participaciones claves al sector privado. Comencemos con puntos que nos unen y no con visiones que dividen, veamos como está Pdvsa por dentro».

Sin embargo, dejó claro que privatizar la industria en su totalidad no sería conveniente para el país, por tal motivo, es indispensable sacarla del deterioro en el que por años estuvo sumergida.

«Es tan grande el abandono que cuando logremos tener un nuevo Poder Ejecutivo Nacional, toda la inversión petrolera no la va a poder absorber el Estado, por ello, nuestra propuesta es mantenerla como empresa estatal pero con participación de compañías privadas. Esto nos permitiría saber como está la compañía así como comparar rentabilidades. Pdvsa no puede ser privatizada, primero debe existir el cambio político que genere confianza y posterior a eso hacer una evaluación total de la empresa».

Francisco Rodríguez no está de acuerdo con privatizar Pdvsa: «Hay que rescatarla en vez de entregarla»

En medio de la polémica generada por declaraciones que dio la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, en las que aseguró que de ser presidente privatizará Pdvsa y otras empresas del Estado; el economista y experto en materia petrolera, Francisco Rodríguez, aseguró que esto no es una opción para el país, por el contrario, al sector petrolero hay que rescatarlo.

En su cuenta de Twitter, comentó que en un país con las debilidades institucionales y la tradición de captura del poder público de Venezuela, la privatización de Pdvsa «no haría más que asegurar la transferencia de enormes recursos del Estado a las élites económicas que se posicionarían para adquirirla».

Quienes plantean la privatización de la industria petrolera -sin referir directamente a Machado- omiten discutir cómo se impediría que esta sea adquirida muy por debajo del valor de su capacidad de generación de ingresos, por grupos económicos cercanos a quienes lleven a cabo el proceso de venta.

Al tiempo que refirió «muchos países de la extinta Unión Soviética emprendieron procesos de privatización poco transparentes en los años 90 bajo la tesis de que lo que importaba era crear derechos de propiedad. El resultado fue una masiva transferencia de recursos públicos a grupos económicos».