El presidente de Datincorp, Jesús Seguía afirmó que el candidato que se mida junto a Nicolás Maduro en la presidencial de 2024, debe «gustarle» al chavismo y tener la confianza del mandatario oficialista: nada de radicales ni llenos de odios.

«El candidato opositor debe gozar de la confianza de Nicolás Maduro y su comportamiento importa mucho. Tiene que ser una persona que no sea un opositor furibundo, radical, lleno de odios, porque eso no le gusta al chavismo. Que tiene que ser de esa manera y el que plantee eso es un colaboracionista del régimen, como me llamaron en una oportunidad algunos necios. Pues la culpa no la tengo yo, la culpa la tiene en todo caso la dirigencia opositora que no supo administrar correctamente sus victorias. Que dilató todos sus poderes en aventuras irresponsables», declaró a La Prensa Lara.

Al consultar su opinión sobre lo que significó el gobierno interino para el país, condenó «fue un fracaso, nunca fue gobierno en realidad».

«Ante el fracaso de eso, la oposición debió rectificar, olvidarse de la vía insurreccional. El 23 de enero de 2019 Leopoldo López y Juan Guaidó baipasearon a la oposición y a la MUD, y se juramentó como presidente encargado cuando eso nunca fue consensuado. En el golpe del 30 de abril de 2019, nadie sabía de aquello, sólo Leopoldo López y Juan Guaidó y alguna gente de Primero Justicia. Entonces yo digo que ¿hasta cuándo?. Hay que reconocer que fracasaron».

Seguías también habló de la Negociación de México y sostuvo que la oposición representada en la Plataforma Unitaria está en una posición de «mucha debilidad», ya que solo tiene la carta de las sanciones.

«Políticamente en Venezuela la oposición está desmantelada. El gobierno lo que pasa es que está en su juego, quieren que les quiten las sanciones para recuperar económicamente al país por la vía capitalista, porque ya se olvidaron del tema de la economía socialista, ya lo entendieron finalmente, que les quiten las sanciones, se recupere económicamente el país y ellos piensan que con esa recuperación van a seguir en el poder por sécula seculórum».

