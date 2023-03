La líder de Vente Venezuela y precandidata a La Primaria, María Corina Machado reiteró que tiene toda la disposición de participar en La Primaria porque cree que este proceso servirá para lograr el cambio político que quiere la mayoría del país, sin embargo, sabe que no será fácil: «es una lucha contra el bien y el mal».

Así lo dijo en entrevista concedida a Politiks. «Estamos a tiempo, esto no es un tema de plata. Quiero dejar esto claro: no es un tema de dinero, es un tema de ganas. Porque el problema no es si participo yo o no, el problema es si participas tú, ese es mi problema. Y yo creo que tenemos que escuchar lo que la gente está pidiendo».

Destacó que la Comisión Nacional tiene la responsabilidad histórica de responderle al país porque los venezolanos «no darán más cheques en blanco».

«Te eligen para luchar, para cambiar las condiciones, no para decir: “Esto es lo que hay”. Primero es la lucha. Mi objetivo es ganar en el 2024. Va a ser duro y difícil. Por encima de todo, esta es una lucha espiritual, entre el bien y el mal».

Sobre cuáles son las acciones que tomará si llega a ser presidente, resaltó que hay que privatizar a Pdvsa, pero también las empresas de Guayana, los hoteles, las empresas de telecomunicaciones.

«Pregúntale a una persona que trabaja en Corpoelec, o Pdvsa o Sidor, si quieren trabajar en una empresa pública o privada. La gente está claro que las empresas públicas se han convertido en los negocios personales de quienes están en el poder. Era así incluso antes de que llegara Chávez, pero ahorita se ha exacerbado y las empresas públicas son unas cajas negras que chupan plata y después tienen a los trabajadores ganando cuatro lochas».

