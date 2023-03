El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels explicó que la medida de inhabilitación política que ha tomado la Contraloría General de la República desde hace años contra líderes opositores, es ilegal porque violan la constitución y sentencias emitidas por la CIDH.

En entrevista con La Prensa Lara, el abogado les calificó como una «arbitrariedad dirigida a obstaculizar los derechos políticos de personas opositoras».

«Las inhabilitaciones administrativas para ejercer cargos políticos son una violación de los derechos humanos, vulnera leyes internacionales y en todo caso una inhabilitación tiene que ser dictada por un juez. Se deben notificar con tiempo, no es como ha ocurrido en Venezuela que de un día para otro hay políticos que los inhabilitan o se enteran cuando están en el CNE a punto de inscribir su candidatura, porque se debe abrir un procedimiento judicial, así lo establece la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Y del Sistema Nacional de Control Fiscal».

En la carrera para La Primaria, que será el próximo 22 de octubre, Henrique Capriles y Juan Guaidó están inhabilitados.

El miércoles pasado, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, se refirió a la candidatura de Henrique Capriles, luego de que PJ lo definió como su abanderado.

«No sé qué va a pasar ahí ¿Qué creen ellos que va a ocurrir? No sé por qué lo designaron si está inhabilitado. Deberían estar preparados para alguna eventualidad. A menos que ellos ya sepan que va a perder», expresó en su programa Con el Mazo Dando.

Negociación está desahuciada y eso impide acabar con inhabilitaciones

El pasado 26 de febrero, se cumplió otro mes desde que la Plataforma Unitaria y delegados de Nicolás Maduro firmaron el Acuerdo Social a través del cual se crearía un fondo para atender la crisis humanitaria en Venezuela. Pero nada ha pasado. En medio de declaraciones de ambos bandos, quedó la expectativa de qué pasaría con los otros temas de la agenda: cronograma de elecciones libres y justas, garantías democráticas que incluye liberación de presos políticos, regreso de exiliados y la instauración de justicia transicional, entre otros.

El presidente de la CNP, Jesús María Casal reiteró que podrán inscribirse todos aquellos candidatos que hayan demostrado que luchan por la libertad y la democracia del país, estén o no inhabilitados políticamente. «Las inhabilitaciones políticas no tienen ningún valor en las postulaciones (…) Para postularse no importa que tenga esa inhabilitación porque es violatoria de los derechos humanos», declaró Casal en un acto en el Anfiteatro El Hatillo.

Pese a que las inhabilitaciones no serán un obstáculo para correr en La Primaria, el escenario podría ser diferente para quienes aspiran llegar al objetivo principal que es la presidencial. Mientras la Negociación de México sigue estancada, la inhabilitación pesa sobre varios de los precandidatos.

El abogado y doctor en Ciencias Políticas Luis Salamanca aseveró este viernes que la Negociación de México está desahuciada, porque Maduro ha perdido el interés en esas rondas de diálogo. «A estas alturas del juego, la Negociación de México está desahuciada. Ya no tienen manera de darse porque Maduro y el régimen no tiene interés, piensan que ya no lograrán nada importante en ella. Más bien todo lo contrario, podrían comprometerse a cumplir una serie de acuerdos para una elección mínimamente democrática -que participe en la presidencial el electo en Primaria-. Pero también porque la vía expresa abierta entre el presidente de EEUU, Joe Biden y Maduro le permite al Gobierno obtener ciertos beneficios como la reactivación de pozos petroleros, y mayor flexibilización que era lo que buscaba el gobierno a través de las negociaciones», declaró a ND.

Además, la oposición democrática se ha embarcado en su proceso interno para definir quién será el candidato o candidata a la presidencial. Por tanto, Salamanca sostuvo que será más adelante cuando el Gobierno se enfrente a una situación distinta frente a una oposición «unificada».