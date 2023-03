Luis Oliveros, economista, profesor universitario y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Unimet, opino que no es prudente hablar de privatizar a Pdvsa mientras la industria petrolera esté por el suelo y mientras Venezuela esté en default.

Durante una entrevista concedida a Román Lozinski, Oliveros destacó que para recuperar la industria petrolera hay que hacer un esfuerzo «muy fuerte».

«Eso no tardará un día, cuando se hizo la apertura petrolera hace años, Venezuela no tenía competencia y venían todos los inversionistas; pero hoy compite con Colombia, Guyana, Perú, Brasil, Colombia y hasta Ecuador. Hay que cambiar las leyes, organizar las regalías que no pueden ser las mismas para todos. Pero sobre todo, no puedes pensar en recuperar la industria petrolera cuando estas en default y tienes el acceso a los mercados cerrado».

«Hay que sanear las finanzas de Pdvsa y algo que parece muy lógico, tienes que poner a producir a Pdvsa porque hace 1.500 cosas, pero cuando puede, produce petróleo. El tema es que no se enfoca en su negocio medular, antes tenía estaciones de radio, participaba en la política cambiaria y fiscal, tenía hasta criaderos de cochino; y a su capital humano haciendo mil cosas y no estaba ocupado en su negocio medular».

Privatizar o no Pdvsa

Todo empezó el pasado 5 de marzo, cuando la líder de Vente Venezuela y precandidata a La Primaria, María Corina Machado, dijo que tras ser electa como presidenta en 2024, privatizaría a Pdvsa y otras empresas porque no aportan nada al Estado. Desde entonces, diversos analistas han manifestado su opinión respecto al tema.

A juicio de Oliveros es conveniente hablar sobre el tema pero teniendo claro que no es el mejor momento para ello. Sin embargo, destacó que no solo sería privatizar a Pdvsa sino otras empresas de servicio como Cantv, Movilnet, CVG y otras.

«No veo porqué tenemos que privatizar a Pdvsa en este momento, es el peor momento porque está colapsada y destruida. No nos darían 4 lochas. Pero permitir la inversión privada en Pdvsa, cambiar el marco regulatorio, atraer inversiones, cambiar la institucionalidad y muchísimas cosas que hay que hacer, sería más conveniente. Hay que recuperarla no empezar una pugna, no es conveniente para nadie».