La Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI emitió órdenes de arresto para dos personas en el contexto de la situación en Ucrania: al presidente de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin y Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa.

Según la máxima corte, Putin es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania.

“Los delitos se cometieron presuntamente en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el Sr. Putin tiene responsabilidad penal individual por los delitos antes mencionados, por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros y por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su control efectivo y autoridad, conforme a la responsabilidad del superior”, señaló la Corte en un comunicado oficial en su página web.

Situation in #Ukraine: #ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova

Read more ⤵️

https://t.co/5OMC7Xuuy5

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 17, 2023