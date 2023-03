El presidente de Copei ODCA, Roberto Enríquez hizo un llamado a Nicolás Maduro para que retome la Negociación de México, y cumplir con lo acordado el pasado 30 de noviembre, así como avanzar en el tema político que pasa por condiciones para elecciones libres.

Según nota de prensa, Henriquez habló de las recientes declaraciones que ofreció el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez con respecto a la mesa de negociación.

«No se puede hacer conversaciones de micrófono basándose en el escándalo. Todos los planteamientos tanto del gobierno de Maduro como de la Plataforma Unitaria se deben de abordar en el proceso de México. Maduro debe retomar el proceso de conversaciones para buscar la solución a los problemas de Venezuela y encontrarle respuesta a las demandas que cada sector hace».

Las declaraciones las dió en actos organizados por el Frente de la Mujer y la Familia liderado por mujeres copeyanas en Valencia y Maracay en el que lamentó «la identidad de género persigue destruir la familia, el matrimonio, la maternidad y el derecho a la vida. La identidad de género es violenta, invasiva y deformante. Manipula la naturaleza íntima y privada de las personas para romper con valores fundamentales de la humanidad”, sentenció.

“En Copei defendemos y defenderemos a la familia, defendemos y defenderemos el derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley e igualdad en dignidad. Siempre defenderemos a la mujer y sus derechos. Respetamos la orientación sexual de cada persona porque el respeto a la dignidad humana es para nosotros un valor inexorable. Pero pretenden destruir la vida, la familia y la naturaleza humana la combatimos y la enfrentamos. La cosa es tan monstruosa, que han llegado al extremo de sostener que no hay diferencias sexuales, que un niño no es de género masculino y una niña no es de género femenino, que ese niño o niña puede escoger que es”.