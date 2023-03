El periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez habló este lunes sobre las inhabilitaciones políticas que pesan sobre al menos tres precandidatos a La Primaria: María Corina Machado, Juan Guaidó y Henrique Capriles y destacó que es importante que la Comisión Nacional de Primaria defina quién sustituirá a un candidato o candidata, si tras ganar la elección del 22 octubre, resulta inhabilitado por la Contraloría.

En entrevista concedida a Circuito Onda, Martínez explicó que desde 2018, la Contraloría General dejó de informar sobre las inhabilitaciones, por lo que cualquier opositor podría estar impedido de inscribirse en la presidencial de 2024.

«La información oficial sobre las inhabilitaciones que se viene imponiendo desde 2016, no existe desde 2018, en ese año, dejó de informar públicamente sobre los ciudadanos que están inhabilitados, la causa y el momento en que finaliza. Por declaraciones se sabe que Juan Guaidó y Capriles Radonski tienen inhabilitaciones activas. No pudiesen postularse en este momento. El caso de María Corina Machado es diferente porque tenía una inhabilitación de un año que se venció en 2017, pero no puede postularse porque la Contraloría no ha informado al CNE que la inhabilitación terminó y no es un proceso automático».

Si MCM fuera a inscribirse ante el CNE, este la rechazaría como candidata porque sigue apareciendo el código 8 que es el que se le impone a quienes tienen una restricción de este tipo, siguió. Al tiempo que refirió a los casos de Delsa Solórzano y Carlos Prosperi. «No se ha dicho que están inhabilitados pero como son diputados de la AN 2015 pudiera pensarse que tuvieran una situación similar a la de Guaidó. Es complicado poder decir quién habilitado, mientras la Contraloría no ofrece información concreta».

Martínez calificó como un problema esta situación ya que no se sabe quién está habilitado formalmente. «Todos están inhabilitados hasta que la Contraloría diga lo contrario. No sabes quién es un candidato seguro, recordemos que Freddy Superlano no estaba inhabilitado, se inscribió y dijeron que estaba inhabilitado. No hay candidatos seguro en ese momento».

En este sentido, exhortó a la Comisión Nacional a pensar en un plan b por si esto llega a pasar para 2024. «Tiene que definir cómo se sustituye a ese candidato. Seleccionar al que quedó de segundo pudiera ser un problema porque corres el riesgo de seleccionar un candidato por el que haya votado muy poca gente».

Precisó que hasta 2018 cuando se dejó de publicar la información, la Contraloría había impuesto sanciones de este tipo a 1.400 candidatos, la mayoría opositores o disidentes del chavismo.

Asimismo, sostuvo que cuando la gente interioriza que un candidato no podrá correr en una elección por estar inhabilitado, su interés «se desinfla».

«En este momento el debate sobre inhabilitaciones todavía no se ha instaurado en la opinión pública, pero dentro de los partidos está el convencimiento de que las inhabilitaciones van a poder negociarse en México o en otras negociaciones. Para 2021, la Controlaría eliminó inhabilitaciones a 21 candidatos de la oposición, el problema es que a Superlano le salió una inhabilitación cuando ganó en Barinas» y agregó «el electorado cuando interioriza que esa opción que está apoyando no tiene opciones de ganar porque no podrá postularse, suele migrar a opciones más viables».