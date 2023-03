De acuerdo a las estimaciones del último reporte del Inflaciómetro del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, en la segunda quincena del mes de febrero evidenciaron que el costo promedio de 61 bienes y servicios, alcanzó el valor de Bs. 11 mil 286, 89; o 473, 95 dólares.

El estudio elaborado por el economista Oscar Torrealba señala que para adquirir los 61 rubros, nucleados en la “Cesta Cedice”, se requiere 64 salarios integrales por mes de Bs. 175. La “Cesta Cedice” consta de seis categorías: alimentos, restaurantes, servicios, recreación y esparcimiento, perfumería y cuidado personal, y transporte para una familia de tres personas en las ciudades de Caracas, Maracaibo y Valencia.

En 14 días, comprendidos entre el 14 y el 28 de febrero, los precios subieron 0,44% en moneda nacional, en tanto que evidenciaron una disminución de -1,61% en la extranjera. Para el mes completo los precios subieron 17,24% en bolívares, pero en dólares reportaron una disminución de -4,63% .

Respecto al alza de precios interanual en Caracas – del 28 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2023- esta fue de 487,85% en bolívares, y en dólares 14,62%.

El inflaciómetro de Cedice indicó que para el segundo mes de 2023, el gasto por rubro fue el siguiente: alimentos: Bs. 5.544.65 y US$ 229,60. Servicios: Bs. 2.404,55 y US$ 106,51. Perfumería y cuidado personal Bs. 1.060,00 y US$ 43,81. Recreación y esparcimiento: Bs. 991,84 y US$ 44,88. Restaurantes: Bs. 765,10 y US$ 31,72. Transporte: Bs. 520,76 y US$ 21,43.