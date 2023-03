El director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Transporte Terrestre e Interurbano, Fernando Mora dijo este miércoles que tras el aumento de pasaje que quedó fijado en Gaceta, los transportistas seguirán pidiendo al Ejecutivo que la tarifa sea anclada al Petro -0,50 centavos de dólar- y justificó que 85% de la población pertenece a la economía informal que está dolarizada, por lo que puede pagarlo.

«Queremos decirle a la población que el argumento de que no puede aumentarse el pasaje porque la gente no puede pagarlo es inválido. Según el Instituto Nacional de Estadística, 60% de la población pertenece a la economía informal, y 25% trabaja en el sector privado. Ambos están dolarizados. No existe un negocio que no le pague entre 40 y 50 dólares semanales a sus empleados porque sino no podrían comer ni ir a trabajar. El único sector que no está dolarizado es el público, que representa el 15%», declaró en Primera Página de Globovisión.

Al tiempo que aseveró que han planteado al Gobierno que sea asignado un bono de transporte para que puedan pagar la tarifa.

Pese a que manifestó que no están de acuerdo con el aumento porque esto no se ajusta a sus exigencias, aseveró que lo acatarán y cobrarán el pasaje entre 7 y 10 bolívares, dependiendo de la ruta. Pero seguirán en la mesa de trabajo con los representantes del Ejecutivo.

«El único sector que no está dolarizado es el transporte urbano, el resto lo está, la economía, los repuestos, insumos, los alimentos están dolarizados y lo que exigimos y pedimos al Ejecutivo es que la tarifa urbana se fije en Petro o dólares para no discutir tarifas cada 15 días. Nosotros no entendemos por qué se devalúa la moneda porque no somos economistas» y preguntó «¿Cómo se devalúa el bolívar si el país está casi 100% dolarizado?».

El Ministerio para el Transporte, mediante la Gaceta Oficial 42.583 con fecha del 7 de marzo de 2023, estableció el aumento del pasaje urbano y suburbano a 6 bolívares para las rutas cortas y 7 bolívares para las largas. Mientras que en las rutas suburbanas, donde la ruta transita de un municipio a otro, se cobrará mínimo 10 bolívares, sin especificar el máximo.

También se lee en la Gaceta Oficial que el Ministerio de Transporte insta a los alcaldes de todo el país, gremios de transportistas y demás autoridades a hacer respetar y mantener estas tarifas.