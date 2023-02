La exrepresentante del gobierno interino ante Bulgaria, Estefanía Meléndez respaldó las declaraciones de Carlos Vecchio en las que pidió a la presidenta de la AN 2015, Dinorah Figuera asumir sus errores, luego de que todos los cargos que tenían en países que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente, fueran eliminados.

Durante las últimas horas, inició un nuevo episodio de conflictos en la oposición democrática, luego de que Bloomberg informó este jueves que EEUU tomó la custodia temporal de la embajada y las residencias oficiales de Venezuela en Washington y Nueva York, tras la destitución de Guaidó como presidente encargado.

Esto como consecuencia de la eliminación del interinato que impulsó el llamado G3 -AD, PJ y UNT- en el parlamento opositor que desde hace 3 años funciona desde la virtualidad. «La misión se cerró porque la oposición se quedó sin un poder ejecutivo después de que Guaidó fue derrocado y su gobierno interino terminó en una votación en diciembre», dijeron fuentes a Bloomberg. «Su embajador en EEUU, Carlos Vecchio, dejó su cargo rápidamente después de la votación. En su lugar, los legisladores de la oposición designaron a un representante, Fernando Blasi, quien se había desempeñado como agregado comercial de Vecchio. Sin embargo, el enviado no fue designado por un poder ejecutivo y, por lo tanto, EEUU le negó una extensión de su estatus diplomático. Un grupo de al menos 12 personas seguía trabajando fuera de la embajada y las residencias diplomáticas esta semana. El miércoles, se les negó la entrada a los edificios. En enero les dieron 30 días para resolver su estatus migratorio».

EEUU tomó la custodia de la embajada, una residencia diplomática y al menos otros 2 edificios en Washington, así como al menos un edificio en Nueva York.

Al respecto, Meléndez manifestó su completo apoyo a Carlos Vecchio quien pidió -esta tarde- a Dinorah Figuera no mentirle a los venezolanos.

«Para pedir unidad o aspirarla se tienen que reconocer los errores y poner la constitución e institucionalidad por encima de intereses partidistas. La decisión de la mayoría de la AN 2015 pasó por encima de los intereses nacionales de Venezuela», escribió Meléndez en Twitter. «Mucha gente puede ver lo que ocurre, como solo una disputa por un edificio. No es así».

En este sentido, cuestionó: ¿Miraflores también es sólo un edificio? ¿nuestra bandera sólo un pedazo de tela? ¿Nuestro himno sólo una canción de moda? ¿Nuestra carta magna sólo un papel?

«No, son parte de nuestro patrimonio nacional que recuperamos, que eran secuestrados por la dictadura que usurpa el poder. Recuperar la democracia es recuperar las instituciones. Entregar bastiones a cambio de nada no es la solución. Se debe asumir las consecuencias con responsabilidad», sentenció.

Vecchio a Dinorah Figuera: “No mienta, ustedes eliminaron mi cargo»

El exembajador del gobierno interino en EEUU, Carlos Vecchio se dirigió este viernes a la actual presidenta de la AN 2015, Dinorah Figuera y le pidió que no mienta a los venezolanos, ya que él no renunció a su cargo. Su cargo fue eliminado cuando el G3 aprobó la reforma al Estatuto que Rige la Transición para la Democracia.

«En política hay que tener seriedad, asumir responsabilidades que se tomen. Yo quiero ser muy claro, nunca renuncié a mi posición como embajador», enfatizó en un video en Twitter.

Y pidió a Figuera que revise la reforma al documento que ella aprobó junto a otros 71 diputados de AD, UNT y PJ.

«En el artículo 20 se eliminan todos los entes y funcionarios del gobierno interino. Ustedes eliminaron mi cargo en virtud de ese estatuto. Yo dí todas las propiedades en custodia de la comisión del gasto como lo establece el estatuto, pero EEUU tomó custodia temporal porque no reconoce al parlamento como gobierno, lo reconoce como poder legislativo, pero no como gobierno».

Más temprano, la AN 2015 sostuvo que una vez formalizada la renuncia de la misión diplomática de Carlos Vecchio y Gustavo Tarre, lo que establecen las leyes internacionales, en este caso, la Convención de Viena, es que EEUU como país receptor de la misión diplomática, asuma temporalmente la custodia de los bienes diplomáticos, en este caso las propiedades diplomáticas de Venezuela.

«Esta decisión es producto de la decisión unilateral de cese de (Carlos) Vecchio y a pesar de ello, las autoridades americanas han procedido en el marco de la ley, pero en sintonía permanente comunicación y reconocimiento del representante de la AN legítima».

De acuerdo al texto, una vez formalizada la renuncia por parte de Vecchio y Tarre, se inició el cese de la misión diplomática y se activó lo que establecen las leyes.

«Todo se ha hecho de manera coordinada con nuestro representante de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela ante los Estados Unidos, quien fue notificado y quien acompañó todo el proceso con el departamento de Estado de EEUU».