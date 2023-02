Ya pasó un mes y tres días desde que se registró la fractura de un talud que mantiene cerrada la carretera nacional San Antonio – San Diego; y este viernes, vecinos y comerciantes afectados, exigieron a la gobernación de Miranda y al Ejecutivo iniciar el despeje de la vía y solventar su situación.

Nelson Goncálvez, propietario de un local ubicado justo frente al derrumbe, denunció que para la fecha no tienen ni transporte público. «No hay manera de trabajar y estamos corriendo peligro porque no sabemos si la montaña puede terminar de colapsar debido a la falla geológica y acabar con los negocios que están aquí», expresó según nota de prensa. «La gente no puede transitar y consumir en los locales, además hay viviendas en la parte superior que están a poco menos de 10 metros de la orilla del barranco. Necesitamos ayuda, ya tenemos un mes así».

Mauricio Aragona, comerciante de la zona, calificó la situación de crítica, ya que durante los últimos días se registró otra gran fractura que obligó a mantener cerrada la vía. «Hacemos un llamado al gobierno para que ayude porque la situación es crítica, tanto para el comercio como para miles de familias, colegios, clínicas, transporte público. Los comerciantes han tenido que cerrar sus puertas porque son más los gastos que la rentabilidad».

Por su parte Alfredo Tovar, vicepresidente de la junta de condominio de la urbanización Parque El Retiro, precisó que unas 650 familias, más de mil 800 personas están afectadas. «Tenemos un colegio que tiene desde maternal hasta bachillerato y la única clínica que tiene terapia intensiva en San Antonio de los Altos».

Destacaron que la alcaldía de Los Salías ha tratado, desde el primer día, de solucionar pero no tienen recursos suficientes.

«Necesitamos la ayuda del gobierno central para poder entrar y salir de nuestras casas. Tenemos que subir por Llano Alto, llegar a la carretera Panamericana por el kilómetro 18 o bajar hasta La Cascada para poder llegar a San Antonio de los Altos, lo que antes hacíamos en 20 min ahora puede tardar hora y media», lamentó.

Juan Manuel Machado, presidente de la junta de vecinos Las Polonias Nuevas, enfatizó «la solución depende del gobierno central, esto no depende de la Alcaldía, aquí los únicos que han dado la cara es el alcalde y concejales de Los Salías. El gobierno central es el único que tiene pulmón para resolver esto».