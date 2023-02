El exembajador del gobierno interino en EEUU, Carlos Vecchio se dirigió este viernes a la actual presidenta de la AN 2015, Dinorah Figuera y le pidió que no mienta a los venezolanos, ya que él no renunció a su cargo. Su cargo fue eliminado cuando el G3 aprobó la reforma al Estatuto que Rige la Transición para la Democracia.

«En política hay que tener seriedad, asumir responsabilidades que se tomen. Yo quiero ser muy claro, nunca renuncié a mi posición como embajador», enfatizó en un video en Twitter.

Y pidió a Figuera que revise la reforma al documento que ella aprobó junto a otros 71 diputados de AD, UNT y PJ.

«En el artículo 20 se eliminan todos los entes y funcionarios del gobierno interino. Ustedes eliminaron mi cargo en virtud de ese estatuto. Yo dí todas las propiedades en custodia de la comisión del gasto como lo establece el estatuto, pero EEUU tomó custodia temporal porque no reconoce al parlamento como gobierno, lo reconoce como poder legislativo, pero no como gobierno».

En este sentido, Vecchio fustigó «hay que hablarle con la verdad al país, sin manipulación y sin mentiras. Hay que ser serios en estos momentos».

¿Qué dijo la AN 2015?

En un comunicado la AN 2015 señaló que «una vez formalizada la renuncia de la misión diplomática de Carlos Vecchio y Gustavo Tarre, lo que establecen las leyes internacionales, en este caso, la Convención de Viena, es que los Estados Unidos como país receptor de la misión diplomática, asuma temporalmente la custodia de los bienes diplomáticos, en este caso las propiedades diplomáticas de Venezuela».

«Esta decisión es producto de la decisión unilateral de cese de (Carlos) Vecchio y a pesar de ello, las autoridades americanas han procedido en el marco de la ley, pero en sintonía permanente comunicación y reconocimiento del representante de la AN legítima».

De acuerdo al texto, una vez formalizada la renuncia por parte de Vecchio y Tarre, se inició el cese de la misión diplomática y se activó lo que establecen las leyes.

«Todo se ha hecho de manera coordinada con nuestro representante de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela ante los Estados Unidos, quien fue notificado y quien acompañó todo el proceso con el departamento de Estado de EEUU».