El coordinador nacional de Primero Venezuela y antiguo dirigente de PJ José Brito anunció que será el candidato presidencial del partido, del que también forman parte Luis Parra y Conrado Pérez.

“Fundamentalmente es encontrar a Venezuela. Nosotros vamos al encuentro de Venezuela. La gente está cansada del conflicto. Nosotros vamos a comenzar a escuchar a los ciudadanos para lograr presentar al país el Plan Venezuela. Llegó una forma distinta de hacer política y eso pasa también por encontrar a Venezuela”, dijo luego de formalizar su candidatura.

“Vamos a recorrer los 335 municipios. Hoy mas que una slogan será una forma de vida. ‘Venezuela Vamos a encontrarnos’”.

Brito se lanza sin mencionar la primaria de la Plataforma Unitaria, pese a que dirigentes han insistido en que el proceso debe ser «inclusivo, abierto e incluyente».

Todavía la Plataforma Unitaria no ha dado a conocer el reglamento, por lo que se desconoce si se permitirá la participación del grupo de los alacranes, al que pertenece Brito.

A principios de junio, el ex candidato presidencial Henrique Capriles dijo que no está de acuerdo con que en las primarias, para escoger el candidato opositor para las presidenciales de 2024, no puedan participar los llamados «alacranes», señalados de venderse al chavismo a cambio de obtener las tarjetas y símbolos de AD, VP y PJ.

«Si fulano de tal es un alacrán ya la gente lo ve así y la gente no votará por él. Ahora, unas primarias cerradas, no estoy de acuerdo (…) debe ser como una primera vuelta presidencial, sean alacranes, dinosaurios, leones, gatos, los que quieran, porque al final quien decide es el venezolano».