El presidente del Ifedec, Eduardo Fernández reiteró este viernes la importancia de reconstruir al país que ha quedado destruido tras años de crisis económica, política y social: «Si bien las elecciones presidenciales son importantes, más importante es reconstruir al país».

En entrevista concedida a En Conexión que se transmite a través de Youtube, Fernández enfatizó que a menos de cien días para las presidenciales, fundamental es saber que el país enfrenta problemas gravísimos debido al deterioro de la calidad de vida: «Se va la luz, se va el agua, no hay gasolina, el salario se ha vuelto nada, el ingreso familiar no alcanza, los hospitales y las escuelas no funcionan».

Advirtió que solo a través de un gran acuerdo nacional entre todos los sectores del país será posible la reconstrucción de Venezuela y refirió al Pacto de Punto Fijo, una experiencia satisfactoria que demuestra que solo a través de un pacto nacional de todos los que quieren un cambio para bien, será posible un futuro próspero y el progreso.

«Hay que reconstruir al país y eso no lo puede hacer ningún gobierno si no hay un gran acuerdo nacional. Eso fue lo que pasó en España con Francisco Franco, cuando se hicieron Los Pactos de la Moncloa, acuerdos con la participación de los principales líderes políticos, empresariales y sindicales. En Venezuela también paso en el año 1958, cuando se liquidó lo que se pensaba sería la última dictadura militar con Marcos Pérez Jiménez. El Pacto de Punto Fijo unió a tres grandes partidos políticos y a tres grandes líderes que fueron Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villaba. Ese pacto ayudó a que tuviéramos los mejores años con democracia política, gobiernos civiles, progreso económico y social».

De acuerdo con esta experiencia, siguió, el año en curso constituye una gran oportunidad para el país, ya que por mandato corresponde hacer elecciones presidenciales y es muy importante cambiar al gobierno actual porque así lo desea más del 85 % el país. Sin embargo, Fernández advirtió que es prioridad «acabar con la guerra civil no declarada de las dos últimas décadas donde el Gobierno insulta a la oposición y la oposición responde de la misma manera».

«Sea cual sea el resultado del 28 de julio, todos los venezolanos debemos acordar respetar ese resultado electoral. Gane Maduro o gane la fórmula de oposición que tenga la mayoría de los votos» y añadió «porque solo bajo un clima de respeto y acuerdo es que nos daremos cuenta de que la deuda externa es gigantescamente grande y que necesitamos de inversiones internacionales, reconciliarnos con los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, entre otros».

A su juicio, es tiempo de que Venezuela «enserie su clima político» y abandone la diatriba permanente. En este orden de ideas saludó la propuesta que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro junto al presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sobre un plebiscito.

«Petro habló de la conveniencia de un pacto de Estado o de gobernabilidad para que tanto gobierno como la oposición puedan convivir de forma civilizada, puedan acordar políticas fundamentales para resolver la pobreza, la crisis económica y de servicios públicos» y agregó «porque la elección presidencial es importantísima, pero más importante es resolver el problema del hambre, la infancia abandonada, la educación, la salud».

Respecto al candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, Eduardo Fernández afirmó que lo conoce y respeta su trayectoria, y espera ver cómo recibirá el país sus planteamientos políticos en la campaña.

Destacó que hubiese preferido que esa candidatura se hubiera decidido con la participación de otros factores fuera de la Plataforma Unitaria, pero las cosas fueron de otro modo.

«El país necesita un clima de unión porque en esta peleadera que tenemos en los últimos 25 años solo hemos destruido al país. El 90 % de la responsabilidad de esta situación la tiene el Gobierno, pero a Venezuela no la vamos a reconstruir si no hay un gran acuerdo entre todos los factores», insistió.

Nota de prensa.