El director de la firma Delphos, Félix Seijas precisó este martes cuáles son las cualidades que creen los venezolanos que debe tener el candidato opositor que se medirá ante el chavismo en las presidenciales: empatía, frescura y sentido de la unidad.

«Las personas quieren y están esperando un líder que transmita empatía, pero no es empatía alguien que haya vivido lo que tú has vivido, sino una persona que pueda sentir que entiende los problemas que te están pasando. El tema de la unidad también es importante, debe ser alguien que no sea egoísta, que esté trabajando para todos porque los venezolanos rechazan a los políticos que trabajan para políticos», declaró a Román Lozinski. «Y por último, debe ser alguien fresco y no es que sea joven, sino que se diferencie del resto».

En este sentido, Seijas destacó que no es muy temprano para pensar en quién será el candidato de la oposición. «El método más viable sigue siendo la primaria, eso es algo histórico y tiene sentido porque la gente prefiere elegir. Falta poco tiempo porque la oposición debe pasar por ese proceso de selección con una cantidad de variables que aún no está definidas».

«No es un proceso sencillo ponerse de acuerdo tanta gente que tiene distintas formas de pensar y diferentes maneras de proceder».

Subrayó que las presidenciales no tienen fecha definida y que podrían ser adelantadas como pasó en 2018. «Tenemos 12 meses en los que el gobierno puede fijar o jugar con esa fecha».

Sobre los nombres, enfatizó que siguen siendo los mismos de los últimos meses. «No es ningún misterio son los líderes tradicionales y muchos han manifestado su interés por correr en la primaria. Siguen siendo Henrique Capriles, Leopoldo López, Manuel Rosales, Juan Guaidó, los que han aspirado tradicionalmente».

Sin embargo, reiteró que no es momento de anunciar candidaturas hasta que se fije una fecha para la primaria y comience el proceso de lleno.