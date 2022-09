El coordinador nacional del partido político Convergencia, Biagio Pilieri rechazó este jueves que más de 5 millones de trabajadores de la administración pública tengan que sobrevivir con 17 dólares al mes, debido al fracaso y la improvisación económica de Maduro.

«Maduro acabó con la economía, con la producción, con la moneda. Durante más de 23 años, los venezolanos han sido las principales víctimas del desfile de fracasadas medidas económicas del régimen que pulverizaron el salario de los empleados públicos, jubilados y pensionados y destruyeron al país», declaró según nota de prensa. «Un modelo económico anacrónico, con constantes medidas equivocadas se han convertido en un cáncer para cada venezolano que solo puede acceder a 4% de la canasta alimentaria».

«Pero eso no le importa al régimen, Maduro pretende que los venezolanos sobrevivan con menos de un dólar diario, con lo que no pueden comprar ni una harina de maíz. Ya no le paga bonos o compensaciones porque se ha dedicado a vender la ilusión de que Venezuela se arregló. Nada más alejado de la realidad porque esas burbujas se revientan cuando el venezolano se mete la mano en el bolsillo y lo que gana en un mes solo le alcanza para 5 productos».

Recalcó que la única solución definitiva para acabar con la crisis que viven millones de venezolanos es un cambio de gobierno y por eso, es apremiante la Primaria 2023.

«Una herramienta poderosa para conquistar el cambio político es la Primaria 2023, donde la mayoría del país empoderará al candidato electo y lo impulsará para que sea el próximo presidente de todos los venezolanos. Será este representante de la oposición quien llevará adelante un exitoso modelo económico, que brinde la estabilidad a la nación y nos permita a los venezolanos vivir en un país de oportunidades y con la calidad de vida que todos merecemos».