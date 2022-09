La fiscal general de justicia de Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informó este miércoles que la modelo larense Yorbriele Ninoska Vásquez, conocida en el mundo artístico como Ninoska Vásquez, fue detenida en España por trata de blancas.

Durante su mensaje semanal a los medios de comunicación, Godoy Ramos detalló que en un caso «relevante», la Fiscalía General de la República informó el día de hoy de la detención, en Madrid, España, de Yorbriele «N», una mujer de nacionalidad venezolana, quien cuenta con una orden de aprehensión solicitada y obtenida por la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas.

«Esta mujer contaba con una ficha roja por su posible participación en la explotación de jóvenes mujeres, quienes eran enganchadas con el ofrecimiento de trabajo como edecanes y con amenazas eran obligadas a sostener relaciones sexuales», expresó según la página de la Fiscalía.

Aseveró que con la detención de quien se coronó como Miss Earth Venezuela 2017, se inicia el proceso de extradición a México, «para que responda ante las autoridades judiciales».

«No cejaremos hasta lograr que en cada caso en que una niña, una adolescente o una mujer sea agredida, sus agresores reciban una sentencia ejemplar. Que sepan las víctimas que en esta Fiscalía tienen garantía de atención y acompañamiento».

Poco tiempo después de darse a conocer esta información, la modelo venezolana hizo uso de su cuenta de Instagram para realizar un LIVE, en el que se le vio una actitud relajada, incluso, maquillándose.

«Muchas gracias por conectarse. Por primera vez somos casi 6 mil seguidores. A todo el mundo le gusta el chisme, pero a mí me gusta hablar de cosas positivas. Ya les he hablado de todo y bueno, me voy, porque tengo que terminar de maquillarme. Gracias a todos los que se preocupan por mí», fueron las palabras que expresó «Ninoska Vásquez», sin profundizar o tocar el tema de su presunta detención.