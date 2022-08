El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti llegó este domingo al país y aseveró que no se dejará manipular por el chavismo y que su único objetivo será reestablecer las relaciones entre ambos países.

En entrevista concedida a RCN este lunes, dijo que lo primero es restablecer su residencia tras tantos años de ausencia de representación diplomática en Caracas. A su juicio, lo más importante es el tema del consulado.

«Hay 4 millones de colombianos que quedaron a la desidia. Al mismo tiempo, tengo que ayudar a restablecer la relación comercial. Entre 2005 y 2006, las relaciones comerciales llegaban a 6.000 millones de dólares y un año después de los problemas, no pasaban de 150 millones de dólares. Es decir que, si en este primer año tengo éxito, podríamos llegar a 10 mil millones de dólares de la relación comercial con Venezuela y estamos hablando de dos o tres puntos del PIB. Para ello hay varias ideas: crear una zona económica especial entre los dos países, exención de impuestos para nosotros y que el gobierno, a través de una nueva legislación, pueda invertir en ciertos municipios que tengan impacto en la región. Un puente o un hospital, que lo haríamos 50 y 50 con el gobierno de Venezuela. Estas son ideas grandes para implementar, y nos toca difícil».

Benedetti aseveró que no está en Venezuela para respaldar o no a Maduro y que no se meterá en el tema político.

«Yo no vengo aquí a respaldar la presidencia, el régimen o la política de Maduro. Lo que vengo a buscar es que dejaron tirados a 4 millones de colombianos; que hay más o menos más de 8 millones de personas que vienen de la frontera y que están quebrados. Lo que vengo es a reactivar eso, vengo por los colombianos. Vengo también para reafirmar que un gobierno no tiene que romper relaciones con nosotros y mucho menos si son hermanos. Nadie puede creer que es peor o mejor por una línea imaginaria. En el tema político interno nunca me voy a meter. Si puedo ayudar a que haya una mejor una relación, es posible que esté presto a eso, pero lo que le quiero decir a la gente es que yo no vengo a manipular ni a dejarme manipular por Maduro. Yo vengo es por una cantidad de colombianos para arreglar la frontera, el tema comercial, cultural, social, de turismo».

