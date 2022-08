El presidente nacional de la Alianza del Lápiz, Antoni Ecarri afirmó que no hay otra opción que dolarizar la economía porque el Bolívar ya no existe: es solo un instrumento de un Estado que ya no existe. A su juicio, el que diga lo contrario es un «redomado embustero».

En entrevista concedida a Sergio Novelli, Ecarri reprochó que el chavismo convirtió a la moneda nacional en una «gran sábana» para quitarle la capacidad adquisitiva a los venezolanos y financiar, así, el gasto público. “Hay que dolarizar. Más que factible, es obligatorio. No hay otra opción, el que venga aquí a presentarse con otra opción es un redomado embustero, el Bolívar es el instrumento de un Estado que ya no existe, es el instrumento monetario de un Estado que quebró, de un Estado inexistente”, declaró según nota de prensa.

«Producto del desmantelamiento de la República, el instrumento monetario quedó muy débil e disfuncional».