La vicepresidenta nacional del MAS, María Verdeal, expresó su gran preocupación por la Ley Antifascismo que discute actualmente la Asamblea Nacional, debido a que voceros del PSUV y del gobierno del presidente Nicolás Maduro continúan con sus amenazas en contra de quienes no actúen de determinada manera.

Advirtió que la bancada oficialista del parlamento podría inhabilitar a partidos políticos, así como a quienes desean formar parte de alguna de estas organizaciones para ejercer liderazgos o aspirar un cargo de elección popular.

«No sabemos si van a aprobar que todos los venezolanos debemos estar inscritos en el partido de gobierno para hacer vida política en Venezuela”.

Alertó la vicepresidenta de la tolda naranja que todas estas acciones legislativas buscan acorralar a la ciudadanía, a los partidos políticos y a sus dirigentes.

«Vivimos una situación irregular donde abundan amenazas, detenciones y sospechas por lo que insistimos en un pacto social, que no es otro sino el cabal cumplimiento de la Constitución Nacional».

El MAS hizo un llamado al entendimiento, a respetar la disidencia política y las distintas corrientes de pensamiento para defender y preservar la democracia. «Cada vez son más marcados los rasgos autoritarios del gobierno, lo cual debe cesar porque no se podrá construir un país viable para todos».

Verdeal aseguró que no es nada normal que el ciudadano esté a la expectativa por si lo van a meter preso, que el candidato presidencial que se dice ganador haya abandonado el país, al igual un rector principal del CNE, o que sigan detenidos más de 60 adolescentes y 2.000 personas luego de las elecciones del 28-J.

«Eso que llaman justicia ejemplarizante aterroriza y mantiene en vilo al país. Es imposible que todos pensemos de la misma manera para no ser penalizados con leyes anacrónicas que se cocinan en la Asamblea Nacional. Venezuela no puede seguir con esta especie de amedrentamiento y que estemos en la mira por parte de quienes tienen las armas y detentan el poder».

Con respecto a la reforma de las leyes electorales, prevista para el 13 de noviembre, la dirigente política señaló la importancia de revisar la representación proporcional de las minorías, la paridad de género, la reelección indefinida, la doble vuelta electoral y el voto obligatorio, como deber y derecho constitucional.

En relación con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la vicepresidenta del MAS sostuvo que al ganar Kamala Harris o Donald Trump, se tendrá una visión sobre Venezuela. Explicó que los países pueden dar muestras de solidaridad y de apoyo a las luchas democráticas, pero todos se mueven, basándose en sus intereses.

«Independientemente del resultado, es vital que se normalicen las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos y no lo que se pretende hasta ahora, que es seguir aislándonos del mundo, rompiendo vínculos con los países más cercanos; ya casi estamos en el limbo con Brasil y Colombia».

Verdeal hizo hincapié en que por muy buenas que sean las intenciones o el apoyo internacional, no se puede caer nuevamente en la fantasía de esperar un salvador para que solucione los problemas de los venezolanos. No obstante, aseguró que el gobierno sigue atrincherado y pareciera no tener ningún interés de sentarse a dialogar con nadie.

Insistió en la negociación política como mecanismo indispensable, lo que no significa rendirse o claudicar en todo lo que se ha venido defendiendo.

El MAS se solidarizó con la comunidad de Valencia en España, ante la lamentable tragedia climática que azotó a la región.

Con información de NP