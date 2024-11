Trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) advirtieron que el anuncio de la empresa sobre el pago de un bono navideño por un monto de 220 dólares es 44% menos de lo que plantearon los representantes gremiales de la estatal situada en el estado Bolívar.

El presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), Pedro Perales indicó que el monto de dinero planteado a la corporación por parte de los representantes gremiales fue de 500 dólares para todos los trabajadores del holding, incluyendo jubilados y no requeridos.

Perales precisó que se planteó un acuerdo con ese monto para que todos los trabajadores recibieran por igual el beneficio económico, pese a que el gremio presentó una propuesta inicial de 1.000 dólares para los trabajadores, el cual quedó desestimado ante la contrapropuesta de la CVG de pagar una suma de dinero inferior al personal jubilado y desactivado.

“Vemos cómo la CVG saca a la calle una información sobre un bono navideño de 220 dólares, lo cual no estamos de acuerdo y no lo aceptamos porque no está acordado en ninguna parte con la central obrera que es el órgano rector donde nos sentamos a nivel nacional para dar respuesta a los trabajadores”, apuntó el dirigente gremial.

Las diferencias que existen entre los pagos que reciben los trabajadores activos, que son distintos a los que perciben los trabajadores no requeridos, ha sido motivo de protesta en la región, ya que la empresa estatal prioriza y ofrece mejores condiciones a quienes están en las fábricas que al personal que está bajo “salario protegido”, indica una nota de Correo del Caroní.