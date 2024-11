El exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Delpino, reveló, en una entrevista con César Miguel Rondón, que recibió propuestas económicas para aceptar los resultados oficiales que daban como ganador a Nicolás Maduro el pasado 28 de julio.

Delpino mencionó que las propuestas eran «absolutamente desproporcionadas», insinuando que se trataba de sobornos. Negó la versión oficial del CNE sobre un supuesto ataque informático que inhabilitó el sistema electoral, asegurando que «jamás se paró la transmisión de los resultados» y que ya estaba claro que el oficialismo había perdido.

El exrector también afirmó que estuvo en contacto con el candidato opositor Edmundo González Urrutia y con miembros de la Plataforma Unitaria Democrática. Rechazó participar en la lectura del segundo boletín y en la audiencia del Tribunal Supremo de Justicia, considerando que convalidaría los resultados.

Delpino recibió llamadas del presidente del CNE, Elvis Amoroso, pidiéndole que apoyara los resultados oficiales en nombre de la paz de la República. Sin embargo, decidió no acompañar al ente electoral debido a arbitrariedades y ventajismos.

“Ese día recibí varias llamadas, incluso dos del presidente del CNE, Elvis Amoroso (…) me solicita que acompañe lo que a la larga fue oficializado, bajar a apoyar los resultados leídos por el presidente Amoroso esa noche, y se me dice que debía asistir por la paz de la República (…) decidí no acompañarlo y retirarme por una serie de arbitrariedades y de ventajismo que ocurrieron desde el inicio”, detalló.

Tres meses después de la elección presidencial, el CNE aún no ha publicado los resultados desagregados ni mostrado las actas que convalidan el triunfo de Maduro. Delpino considera que el desconocimiento del proceso electoral fue planificado desde marzo, con medidas como impedir inscripciones de venezolanos en el extranjero y de candidatos opositores.