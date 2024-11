El jefe negociador de la Segunda Marquetalia, Walter Mendoza reveló este lunes que alias Iván Márquez está vivo, tras haber circulado el rumor de que había muerto en Venezuela durante una operación quirúrgica.

«Los muertos no hablan ni escriben», dijo Mendoza a Blu Radio.«Está en perfectas condiciones intelectuales y físicas», pese a las afectaciones que le dejó el ataque armado de hace dos años.

Mendoza rompió su silencio tras los rumores de la muerte de alias Iván Márquez y aseguró que, en el más reciente mensaje, el fundador de la guerrilla de la Segunda Marquetalia le pidió a la delegación de ese grupo armado ilegal hacer todos los esfuerzos, «que de nosotros dependan», para que el segundo ciclo se pueda desarrollar antes de terminar el año 2024 y que se puedan superar los inconvenientes que se registraron entre los facilitadores de esa guerrilla y el jefe de la delegación del gobierno para destrabar el proceso.

Mendoza, quien lleva más de 45 años en la lucha armada ilegal, dijo que durante esa reunión se espera que se pueda discutir y aprobar la agenda de negociaciones entre el Gobierno nacional y la Segunda Marquetalia, y se mostró optimista de que se pueda abrir la discusión para pactar un cese al fuego bilateral y temporal que los lleve al alistamiento y construcción de los territorios de paz.

Murillo dijo que Venezuela no tiene información sobre muerte de Iván Márquez

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo declaró el pasado 24 de octubre que, tras enviar una comunicación a Venezuela, las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro dijeron desconocer información sobre la supuesta muerte de alias Iván Márquez.

“Ayer le dimos la instrucción a nuestro vicecaciller Rojas para que hiciera las coordinaciones y la solicitud diplomática, que se hizo de manera verbal. No tienen niinguna información. No confirmaron lo que se escuchó en medios. Nosotros vamos a seguir muy atentos. Pero ya tenemos esa respuesta oficial de que no tienen ninguna información”, dijo en declaración a la prensa.

Agregó que el comisionado para la paz, Otty Patiño, también estará al tanto de la situación para ver cómo evoluciona la información.

El comisionado ya se había manifestado sobre este tema, asegurando que el Gobierno colombiano está verificando las informaciones de la posible muerte del jefe guerrillero y aseguró que “pudo haber muerto” en Venezuela.

“Ojalá que no sea cierto, pero de ser cierto, debemos seguir empeñados en la paz con la Segunda Marquetalia”, dijo Patiño en su momento.

No es la primera vez que circulan noticias sobre la muerte del exintegrante de las FARC. De hecho, la noticia de su muerte es recurrente y varias veces han circulado versiones falsas de su fallecimiento.

La última vez fue en 2022 cuando se dijo que había muerto en un ataque de otro grupo armado contra la Segunda Marquetalia en la frontera colombo-venezolana.

Posteriormente se supo que no había muerto pero sí resultó gravemente herido en ese ataque, que le dejó varias secuelas.

Sin embargo, el jefe de la Segunda Marquetalia reapareció este año en videos e incluso estuvo presente en la instalación los diálogos de paz que tuvo lugar en Venezuela.