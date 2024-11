El presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios -ANSA-, Ítalo Atencio descartó que debido a la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, los negocios afiliados estén fijando los precios en euros.

Así lo dijo en entrevista concedida a Román Lozinski este lunes: «Fijamos el precio y usamos la tasa del dólar BCV del día, no estamos usando la tasa del euro».

Enfatizó que apuestan porque la brecha se acabe, pero adelantó que mantienen conversaciones con proveedores y el Gobierno para evitar una caída de la productividad.

«En este proceso o aumentas el precio o dejas la rentabilidad en la mesa; si eres más eficiente no la dejas, pero siempre dejas algo. Hemos escogido hasta ahora no tomar el euro ni hacer incremento de precios; la tentación es subir, pero si subes hoy y el comercio de al lado no sube, quedas fuera del mercado y no vendes».

En este sentido, reveló que en reuniones con el Ministerio de Finanzas le indicaron que corregirían la brecha con intervenciones cambiarias, como se vio con el deslizamiento de las últimas dos semanas.

ANSA propone que se fije una tasa única que permita por un lado la exportación de productos y por otro que, tanto proveedores como comerciantes puedan transar como se hacía antes.