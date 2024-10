Mauro Zambrano, coordinador general de la Red Sindical Venezolana, aseveró que “no es posible tener Navidades felices con un aguinaldo de 8 dólares al mes y con la familia disgregada por el mundo”, estas declaraciones se dieron, este viernes, durante una rueda de prensa en la que el dirigente sindical estuvo acompañado de trabajadores públicos y empleados del sector salud.

Señaló que los trabajadores venezolanos se las ingenian para cubrir los gastos diarios, más los que se suman a las tradiciones decembrinas, con el bajo sueldo que ganan, vendiendo cosas y algunos que reciben remesas de sus familiares.

“Cómo va a haber Navidades felices con un aguinaldo de ocho dólares, pero, además si puedes solucionar el problema por fuera, porque la gente busca la manera y eso no podemos negarlo, llega el 24 y te das cuenta que no tienes a tu hijo, a tus hermanos en el país; una familia disgregada, eso no es tener una Navidad feliz”, dijo.

De acuerdo con Zambrano, el tema emocional también perjudica a los venezolanos en fechas importantes, como lo son las Navidades: “Quién puede pasar unas navidades felices sin su familia y con esta situación económica, porque el tema emocional va más allá del dinero, más toda la coyuntura política y la confrontación, nos perjudica a todos”.

Por último, Zambrano aseguró que, en un plazo no mayor a dos semanas, los trabajadores públicos se reunirán frente a un ente del Estado, para exigir el pago de un aguinaldo digno que les permita, al menos, cubrir los gastos de navideños.

“Estamos definiendo si ir a la Vicepresidencia, Ministerio de Salud o Secretaría de salud, ante la situación que estamos viviendo los trabajadores con los aguinaldos y la situación de los hospitales”.

Crisis hospitalaria

Como coordinador general de Monitor Salud, Zambrano, aprovechó la oportunidad de denunciar la agudización de la crisis hospitalaria en Venezuela “cada hospital tiene su particularidad, por ejemplo, el Periférico tiene los quirófanos cerrados desde hace cinco años, ya remodelados y no los entregan y no sabemos por qué”.

Agregó que en el hospital Magallanes de Catia, las nuevas autoridades “acosan a los trabajadores, además hay problemas con las remodelaciones y en emergencia, hay un piso mojada. En el Clínico hay remodelaciones que están haciendo, pero no están atendiendo emergencia porque hay muchos servicios que están cerrados”.

Para finalizar señaló que en los hospitales públicos piden hasta “resmas de papel para poder hacer sus trámites. Es una crisis generalizada que viene desde los salarios, los equipos médicos y la infraestructura. La salud es un derecho constitucional que debe ser gratuita y de calidad, pero eso no está pasando. Para atender una emergencia en un hospital hay que comprar al menos el 90% de los insumos para poder ser atendido, esos son por lo menos 200 dólares que la gente no gana”.

Con información de NP