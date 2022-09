Empleados públicos salieron nuevamente a las calles este miércoles, para exigir ante el TSJ la derogación del instructivo Onapre y la enfermera jubilada Isabel Sumosa dijo que cobra 200 bolívares mensuales y no le alcanza para comprar medicamentos: «o medio como o me compro la medicina que cuesta bs 70».

En el centro de Caracas, Sumosa quien está en silla de ruedas protestó en el TSJ y declaró «estamos aquí porque nuestro sueldo no nos alcanza para nada. Nos han quitado todo, bono nocturno, bono de profesionalización, bono de transporte. No ganamos como debe ser, yo soy licenciada en enfermería y solo gano 200 bolívares mensuales. No puedo comprar medicina ni nada, voy a hospitales a pedir ayuda y no me la dan. No dan cita para consultas, tengo que comprar todo el material para operarme, pero ¿Con qué?».

En sus palabras, vive pasando penurias junto a su hijo y lo único que comen es arepa con queso.

«Vivimos los dos juntos y lo que comemos es arepa con queso, debo comer pollo porque no puedo comer carne y no puedo ni comprar un kilo de pollo. Padezco de un dolor que me acompaña día y noche, tengo que tomar medicamento de por vida pero cuesta bs 70. ¿De dónde los saco? No puedo, o compro comida o tomo el medicamento. Tengo que morirme del dolor para medio comer mi hijo y yo».

Justo este miércoles, el Ivss realizó el pago correspondiente al mes de octubre a jubilados y pensionados del país: 130 bs, equivalente a $16.

¿En qué terminó la protesta?

Según reporte de El Impulso, los manifestantes partieron de la esquina Salas en el centro de Caracas, se detuvieron en la avenida Baralt donde impidieron el tránsito vehicular por alrededor de media hora y gritaron consignas en contra de la Onapre.

Al llegar al TSJ, los empleados y jubilados de la administración pública, fueron recibidos por el magistrado suplente Silio Sánchez, quien recibió un documento en que los diferentes gremios expresaron su inconformidad con la posición del poder judicial ante sus reclamos.

“Queremos que no se sancione a los ciudadanos cuando vengan al TSJ a exigir justicia, creo que eso no es buen precedente ni fortalece al poder judicial. Pedimos también que de a lugar la nulidad del instructivo Onapre”, declaró José Gregorio Alonso, secretario de asuntos académicos de la Asociación de Profesores de la UCV.

Sánchez se comprometió a entregar el pliego de peticiones a la magistrada Gladys Gutiérrez, pero no emitió otras declaraciones.