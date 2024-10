Familiares de trabajadores de Pdvsa de Maturín y Puerto La Cruz, denunciaron al medio de comunicación Punto de Corte que, al menos 40 empleados de la estatal fueron detenidos y trasladados a Dgcim en Caracas.

La fuente informa de “…una situación irregular llevada a cabo por la Dgcim en oriente, todos estos días, específicamente en Puerto la Cruz y Maturín, donde se han llevado de sus puestos de trabajo, a no menos de 40 trabajadores de Pdvsa, hacia Ccs, sin que los familiares sepamos el porque, no les permiten verlos, ni a sus abogados, por favor, le agradezco hacerse eco de los familiares que nos encontramos angustiados. Hay en estos momentos en Ccs, familiares en la sede de la Dgcim y no les dan respuesta, y tampoco los atienden.”

Sin información de la causa de la detención de los trabajadores de PDVSA

Al preguntarle sobre la posible causa de estas detenciones, la fuente informa que desconocen la causa, pero suponen que están intentando incriminar a sus familiares con alguna de las irregularidades que se están asociando a la empresa.

“No se los llevan formalmente detenidos, dicen que están por averiguaciones, es posible que esté vinculado a la destitución y detención de unos generales en la parte de oriente de PDVSA por tráfico de combustible, todos son empleados subordinados. Son 30 de Maturín más los de Puerto La Cruz, los trasladaron hace dos días y nadie da respuestas de ellos, aunque ya reconocen que están en la DGCIM bajo averiguaciones”.