El politólogo Pablo Quintero afirmó que por ahora las opciones que tiene la oposición democrática para asumir el poder son muy limitadas.

Si bien países aliados del chavismo como Brasil, Colombia o México, junto a la Unión Europea, no han reconocido la victoria de Maduro, González Urrutia sigue asilado en España – tras pasar un mes en la clandestinidad y ser objeto de una orden de captura en Venezuela-, y a dos meses y medio para la juramentación el 10 de enero, el escenario es complicado.

“Las opciones son absolutamente limitadas para la oposición si hablamos de ejercer el poder en el territorio venezolano y de materializar el control de las instituciones”, advirtió el analista político en entrevista con VOA. “No hay forma, hasta la fecha, en que el gobierno permita que Edmundo González asume el poder y el control de las Fuerzas Armadas venezolanas”.

“El gobierno tiene el poder, el gobierno no lo va a dejar ni siquiera entrar a territorio nacional. No va a regresar a Venezuela, siempre y cuando no exista algún fenómeno político imprevisto. Si eso no existe no hay manera de que Edmundo González llegue a (aeropuerto de) Maiquetía, a Miraflores, o a la Asamblea Nacional y se juramente», advirtió.

«Las probabilidades son nulas y todo queda encerrado en un asunto de símbolos de redes sociales”, insiste, alertando sobre cómo esa promesa frustrada podría minar las expectativas de la gente.