La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado dijo que los dirigentes que están pensando en ir a regionales tienen que «echarle bolas» porque esa estrategia no servirá para «lavarle la cara a Maduro».

En entrevista concedida a La Gran Aldea, reafirmó que su estrategia de «hasta el final» todavía no se ha concretado: «No te puedo decir cuántos días faltan para que Maduro se vaya, pero sí te puedo decir que hay una estrategia robusta e integral que estamos cumpliendo y hemos tenido victorias paso tras paso. Hay quienes quieren un apaciguamiento total y tirar la toalla. Esos apaciguadores son personas espiritualmente derrotadas que no confían en la fuerza de la gente y por alguna razón sienten que les resulta más seguro o cómodo aceptar el statu quo que luchar por un cambio. Afortunadamente son muy poquitos».

– ¿Qué le dice al sector político dentro de la oposición que habla de pasar la página del 28J e iniciar gestiones de cara a las regionales y parlamentarias de 2025?

¿Sabes qué? ¡Qué le echen bola! ¡Qué le echen bola! No entienden el país. No están escuchando a los venezolanos. Todas esas iniciativas que buscan lavarle la cara y normalizar a Maduro o dividir a la oposición, no van a funcionar. Nosotros estamos claros en que el objetivo es hacer respetar el resultado del 28J.

– Pero el propio embajador de Estados Unidos Francisco Palmieri dijo que esas elecciones son útiles para “recuperar espacios democráticos”.

Bueno, eso no es lo que me dijo el secretario de estado Antony Blinken y eso no fue lo que dijeron los cancilleres, más de cincuenta países en un comunicado firmado en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Más bien expresaron que debemos hacer respetar el mandato popular y apoyar una transición a la democracia en Venezuela. Y el propio Blinken pidió pasar de los Joint Statements a los Joint Actions, que en criollo, es cambiar la declaradera por acciones en conjunto. Más claro, imposible.

Yo estoy absolutamente convencida que esta es la política del gobierno de Estados Unidos, Europa y América Latina, porque no hubo ni una sola democracia en el mundo que reconociera la mamarrachada de Elvis Amoroso.

