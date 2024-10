La líder de la oposición democrática, María Corina Machado recordó que este lunes se cumplirán tres meses de las elecciones presidenciales y afirmó que a Nicolás Maduro, solo le queda negociar una transición democrática.

En un video en la cuenta X, antes Twitter del Comando Con Vzla, Machado expresó: «Nadie puede pasar la página del 28 de julio. Mañana se cumplen 3 meses del día en que derrotamos por paliza a Maduro y a él solo le queda negociar una transición democrática asumiendo ese resultado y que jamás tendrá la legitimidad que quiere».

«Hicimos una campaña con todos los órganos del poder público en contra nuestra, no había plata ni para un volante; ni una sola pieza de publicidad en redes sociales; me cerraban las carreteras. Nosotros lo asumimos, aun así arrasamos. No pueden pasar la página, nadie puede desconocer la verdad. Nosotros no lo haremos y no vamos a permitir que el mundo lo haga tampoco», enfatizó.

Asimismo, planteó que Maduro se verá obligado a negociar para la transición cuando haya suficiente presión nacional e internacional.

«Para que el régimen tenga incentivos para negociar tiene que sentir que su permanencia en el poder cada día es más complicada. Hoy Maduro siente que puede silenciar a todos los periodistas, que pueden acabar con la disidencia, que pueden secuestrar niños. Hay 68 niños y jóvenes presos, pero siente que lo puede hacer y el costo es cero».

«Maduro sabe que nunca va a recuperar la legitimidad porque todo el mundo sabe que le dimos una derrota apabullante y entonces piensa que a sangre y fuego se va a quedar; y que no le va a pasar nada por torturar, por matar y apresar. Maduro va a negociar en el momento cuando se le coloque la presión adecuada de adentro y afuera para que entienda que no es sostenible. En ese momento va a tener incentivos para sentarse a negociar».

Reiteró que desde la oposición han dicho desde el día 1 que, «estamos dispuestos a dar incentivos y garantías. El régimen tiene que entender que toda negociación tiene que partir del reconocimiento del 28 de julio», insistió.