El dirigente de Primero Justicia Juan Pablo Guanipa afirmó este viernes que Nicolás Maduro miente al decir que María Corina Machado salió del país.

«Si a mí me habla María Corina y me dice algo, y luego me habla el señor Maduro y me dice algo, a quién le voy a creer», cuestionó en entrevista con VPI TV. «Indudablemente que le creo a MCM, Maduro no tiene ninguna credibilidad porque ha usado la palabra para mentir, para prostituirla».

«Maduro dice mentiras y María Corina Machado lo ha aclarado con toda sinceridad. Ella está en Venezuela, está resguardada y está dando la pelea por la libertad del país».

Asimismo, refirió al hito del 10 de enero cuando según la constitución deberá juramentarse el nuevo presidente electo de Venezuela que, según el CNE es Maduro, pero según la oposición democrática es Edmundo González Urrutia.

«El 10 de enero debe juramentarse Edmundo González Urrutia porque fue quien ganó el 28J. Maduro está claro de que perdió y perdió muy mal porque no llegó ni al 30%, pese a que su partido controla todos los poderes públicos».

Enfatizó que aún faltan tres meses y que ese día debería respetarse la soberanía del pueblo venezolano. Por tanto, ratificó que desde la Unidad «seguiremos empujando la presión nacional e internacional para que esto ocurra».

https://Twitter.com/VPITV/status/1847246980789836957