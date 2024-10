El dirigente de Primero Justicia Juan Pablo Guanipa negó las acusaciones de corrupción en su contra, asegurando que fueron obtenidas «vía coacción».

«Se me pone como cabecilla de una estructura de la cual jamás he formado parte porque simplemente no existe», afirmó Guanipa en un video publicado en X.

Guanipa cuestionó la validez del testimonio de su hermano Pedro, exdirector de la Alcaldía y detenido en septiembre, mostrado por Cabello. Según el exministro de Interior y Justicia, Guanipa recibía 50.000 dólares semanales, mientras que su hermano declaró que el financiamiento era de 6.000 dólares mensuales.

«El régimen está en una vorágine represiva nunca antes vista en la historia» del país, aseguró Guanipa, quien considera que el gobierno busca «amedrentar a los venezolanos» que resisten el «robo electoral» de las presidenciales del 28 de julio.

Guanipa enfatizó que la oposición no se rendirá en su lucha por la democracia y la liberación de Venezuela. «Nuestra única opción es seguir», sostuvo.