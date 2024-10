Un reporte especial de Efecto Cocuyo expuso las grietas más profundas de Primero Justicia, y destacó que más allá de las diferencias internas o viejas rencillas, Henrique Capriles acusó a Juan Carlos Caldera de «filtrar información al Sebin de Edmundo González Urrutia».

Según una serie de entrevistas realizadas por la periodista Celina Carquez, «lo que priva entre los referentes de dirigencia del partido son graves acusaciones, encono, viejas rencillas, deslindes que no se dieron en aras de una supuesta unidad, y un clima de desconfianza mutuo. 25 años después de su fundación, todos los dirigentes aseguran que se llegó al límite de lo tolerable».

Capriles afirmó que “nadie en PJ está pensando en elecciones, sino en cómo hacer valer la voluntad del 28J. Ese es el cuchillo de cartón que usa este grupito para negarse a debatir los temas de fondo como la rendición de cuentas de la junta y el manejo del dinero, y por eso es que llegamos, como quien dice, al llegadero. Esto no tiene nada que ver con Edmundo o María Corina Machado, es una actitud miserable enmarcar mi renuncia en el debate del 28 de julio”.

“Borges se niega a informarle al partido cómo y en qué usa el dinero para la financiación de las actividades, así como el manejo de fondos congelados del país, toda vez que fue Canciller del Interinato, así como el dinero que usa la Fundación Forma y Juan Germán Roscio, dirigida por Paola Bautista, vicepresidenta de Formación y Programas. Eso, por el lado del dinero; pero Borges no rinde cuentas de nada, de ninguna decisión que toma y debería ser discutida por la junta y usa las redes del partido para fines personales y promocionar sus libros; allí no hay agenda social”.

Capriles acusó frontalmente a Juan Carlos Caldera de filtrar información al Sebin sobre Edmundo González durante la campaña.

“¿No es rara esa inhabilitación de un año a Caldera? Todo eso de que está enconchado y que lo están persiguiendo es mentira, forma parte de la máscara. Él recibió dinero en 2012 de Wilmer Ruperti, lo grabaron, debimos sacarlo del partido y lo dejamos pasar, cometí un error. Caldera tuvo derecho a la defensa, en cambio Eudoro González, no”, planteó.

Agregó que Borges utiliza “cobardemente” páginas pagadas e influencers para desacreditar a miembros del partido y a otros políticos como Gerardo Blyde; Henry Ramos Allup; Manuel Rosales; Leopoldo López y, en su momento, María Corina Machado.

“La verdad es que Julio Borges no cree en las elecciones, cuántos militares están presos por su culpa, Requesens estuvo preso también por su responsabilidad. Me arrepiento hasta de los años de amistad con él. Esto llegó ya a una situación y no hay manera de que uno quiera seguir haciendo política, o estar bajo el mismo paraguas que un personaje oscuro, decadente, y tan desacreditado como Julio”, sentenció.

