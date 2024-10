El dirigente nacional de La Causa R Andrés Velásquez afirmó este martes que, antes de pensar en ir a elecciones regionales, Nicolás Maduro «debe entregar» el poder.

En un mensaje en su cuenta X, antes Twitter, Velásquez aseguró que quienes apoyan al chavismo y dirigentes de los partidos intervenidos andan «desesperados» por olvidar lo que pasó el 28 de julio.

«Maduro, alacranes y normalizadores, andan desesperados para que pasemos la página de la paliza electoral que recibió el 28 de julio. Por eso lanzan el anzuelo de elecciones regionales. Sí, ya la gente te la va a comprar. Primero entrega. Perdiste. Respeta el voto ciudadano», escribió.

En esta misma línea, el dirigente político César Pérez Vivas descartó que en este momento la dirigencia de la oposición democrática, deba estar pensando en ir a elecciones regionales o parlamentarias, ya que lo primordial es que se reconozcan los resultados del 28J que, según este sector de la oposición da como ganador a González Urrutia.

En entrevista concedida a Noticiero Digital, Pérez Vivas condenó que Nicolás Maduro haya dado un «segundo golpe» a los venezolanos al no aceptar la derrota electoral que obtuvo hace dos meses, el 28 de julio. Si bien reconoció que la situación para la dirigencia no es sencilla, cree que tal como le pasó a Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, tendrá que abandonar el poder porque no podrá sostenerse por mucho tiempo.