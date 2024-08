El fiscal general de la República, Tarek William Saab dijo este jueves que la gran mayoría de los aprehendidos por participar en las protestas contra los resultados del CNE, no fueron a ejercer su derecho al voto.

«Quiero expresar que a pesar de los focos de violencia aislados, delincuenciales, estos grupos ni siquiera ejercieron el voto, y que para nada eran manifestantes pacíficos. La mayoría son desadaptados. ¿Cuál es la narrativa que están protestando por un supuesto fraude?», declaró en rueda de prensa.

Insistió en que se han aprehendido a más de mil personas, y afirmó que todo se ha ido aclarando de manera absoluta y que no son movimientos sociales los que están saliendo a realizar destrozos.

Según Saab quienes han salido a las calles a manifestarse contra Nicolás Maduro son «personas psicópatas y consumidores de drogas».

Por su parte, ha hecho un llamado a la oposición venezolana a que se presenten las actas electorales, pero advirtió que deben ser legítimas y no falsificadas.

“El que no la debe, no la teme, que presenten actas pero no falsificadas por un sistema desde fuera del país”.