El abogado Perkins Rocha ofreció detalles sobre el «asalto» de esta madrugada contra la sede de Vente Venezuela en El Bejucal, Caracas.

«Lo importante además del carácter violento, pusieron pintas en nuestra institución. Pareciera que no es hampa común. No sabemos quiénes fueron. Lo que sí sabemos es lo que no se pudieron llevarse, lo que no estaba en Bejucal, sino en todo el país. No estaba el espíritu democrático qué se manifestó el 28 de julio», declaró en rueda de prensa.

Rocha condenó la persecución contra testigos que se está llevando a cabo en el país, que fueron debidamente acreditados por el CNE y debidamente postulados por las fuerzas democráticas que acompañan a Edmundo González Urrutia.

Por su parte, la presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano afirmó que quienes ingresaron de forma violenta a la sede de la Unidad, del comando de campaña que ha albergado al candidato, buscaban las actas del 28 de julio.

«Ahora parece que hay un delito que es porte ilícito de actas. Eso no existe como delito. Las actas las imprimen máquinas de votación, son entregadas por funcionarios del CNE a los testigos. El CNE tiene el acta principal. Al terminar el proceso se imprime el acta principal, se pone en el sobre #1 y se imprimes tantas copias sean necesarias para los testigos», detalló. «Los cuales, siguiendo los procedimientos internos del comando, escanearon sus actas y las entregaron al comando. Las actas de verdad ya están cargadas».

Aseguró haber recibido decenas de denuncias de persecución contra los testigos de mesa: «A muchos de ellos los llaman para una conversación amistosa, cosa que sería natural, y eso es lo que nosotros queremos. Y resulta que cuando los llaman, es para que firmen un documento donde niegan haber sido testigos».

Pese a las denuncias, afirmó que la voluntad de una nación no la van a quebrar.

«Nuestra propia Fuerza Armada Nacional sabe lo que paso, Maduro sabe qué pasó, los testigos del PSUV saben lo que pasó. El voto es, pues, una institución democrática».

«Condenamos los hechos de violencia, y sobre todo la violencia de Estado, que hoy tiene centenares de presos políticos que hoy están en las cárceles abarrotadas. Seguimos firmes y mañana vamos pacíficamente a la calle. Hemos seguido paso a paso todo lo que se requiere para recuperar la paz de nuestro país. Vamos mañana en familia a reencontrarnos a las 10:00 a.m. a Las Mercedes a gritarle al mundo que ganó Venezuela», remarcó.