El activista social y exsecretario de la MUD, Jesús Chúo Torrealba criticó este lunes que el Consejo Nacional Electoral no haya publicado los resultados detallados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En entrevista concedida a Primera Página de Globovisión, subrayó que quien se dice ganador debe publicar la información detallada y eso es lo que está exigiendo el mundo entero al CNE.

«Quien canta bingo debe mostrar el cartón y es lo que exige el planeta. Es lo que está exigiendo Lula, Petro y AMLO, por ejemplo, lo que exige López Obrador que se muestren las pruebas; y eso debe hacerlo el CNE que tiene la competencia exclusive según la constitución».

«No puedes decir canto bingo y ya va, porque el cartón se me quedó en la casa, me lo hackeo un marciano macedónico y ya me está imprimiendo otro a medida», fustigó.

Pese a la diatriba que se ha desencadenado entre el Gobierno de Maduro y la oposición democrática, Torrealba estimó que todavía hay tiempo para buscar una solución.

«Creo que se puede construir una solución política, negociada; y los márgenes son claros, por un lado debe respetarse la voluntad popular, hay que buscar dónde están los resultados porque hubo una proclamación sin resultados. Si no hay resultados no puede haber ni una confirmación ni impugnación. El que no haya resultados es el detonante de la crisis», lamentó.

En este orden, destacó que el oficialismo debe entender que la crisis política «no se resuelve con represión, solo servirá para conservar el poder, pero no para ejercerlo, puede funcionar para controlar el país, pero no para ponerlo a funcionar, entonces, es necesario retornar a la política respetando la voluntad popular y la constitución».